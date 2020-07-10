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بعد المناورات العسكرية.. ناجي شهود: لن نتهاون فى الدفاع عن أراضينا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:02 ص
اللواء ناجي شهود
اللواء ناجي شهود
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البهي عمرو
قال اللواء ناجي شهود، الخبير الاستراتيجي والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن خطة المناورات والتدريبات العسكرية تتم قبلها بمدة لا تقل عن عام.

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن  المناورات العسكرية تتم عبر تدريبات عملية بين الأسلحة المتنوعة فى الجيش المصري.

وأشار ، إلى أن  الجيش يقوم بعمل مناورات لكى يكون على أتم الاستعداد لأى تكليف، مؤكدًا الجيش المصري قادر على حماية أمنه القومي.

وأوضح ، أننا الآن فى مرحلة تقوم بها القوات المسلحة بتطوير إمكانياتها وقدراتها المتواصلة، وأن مناورة حسم التى حضرها وزير الدفاع اليوم تؤكد تطوير كافة أسلحة القوات المسلحة المتنوعة واستعدادها القتالي.  

ولفت إلى أن المناورات العسكرية التى يقوم بها الجيش المصري لها هدف سياسي والتأكيد على أننا لن نتهاون فى الدفاع عن أراضينا.

وأكد أن الشعب الليبي شعب شقيق، و القبائل الليبية قادرة على الدفاع عن أرضيها ضد أى معتدي خارجي.

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