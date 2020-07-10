AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب والكتاكيت

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء مجدي
يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه أسعار أهم المواد الغذائية والتغيرات التي تطرأ عليها يوميا، ومنها الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم، الجمعة ١٠ يوليو .

سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 23 و24 جنيها للكيلو، وتراوح سعر لحم الدواجن الحمراء "الساسو" بين 29 و30 جنيها، أما سعر كيلو الدواجن البلدى فيصل إلى 40 جنيها.

تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 10 و8 جنيهات، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 5 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 3.5 جنيه، ويتراوح سعر كتكوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.



وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 29 و31 جنيها للكرتونة، أما كرتونة البيض البلدى فسجلت41  جنيها، وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح  بين 43 و41 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي 15.50 جنيه، والمولر "عمر يوم" سعر 15 جنيها والبط البكينى 7 جنيهات.

سجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومى الأسمر عمر شهر 34 جنيها، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيها.

يذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر أسعار الدواجن والبيض والبط والأرانب اليوم

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 25-6-2020

تعرف على أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط والكتاكيت

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 27-6-2020

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 28 - 6 - 2020

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ٣٠-٦-٢٠٢٠

ترشيحاتنا

ظهور كائن غريب الشكل وهو يتشبث بذراعيه في صخرة

حاصرتهم النار وماتوا محروقين.. نهاية الاستاذ سيد وزوجته المأساوية .. وصية المتوفى: اقروا على روحي الفاتحة

أرخص سيارة في مصر بعد تخفيضات 2020 .. صور

بـ مينى جيب.. زينة تثير الجدل بملابس جريئة

أغلبهم مصريون.. أرقام قياسية للوافدين المرحلين من الكويت

البيت الأبيض يحسم الجدل بشأن انتشار كورونا في الهواء

AdvertisementS

أشد فتكا من كورونا.. كازاخستان تنفي ظهور حالات التهاب رئوي على أراضيها

حاصرتهم النار وماتوا محروقين.. نهاية الاستاذ سيد وزوجته المأساوية .. وصية المتوفى: اقروا على روحي الفاتحة

ظهور وحش غريب وضخم ببحيرة في الصين.. فيديو

شاهد .. ماذا فعل زوج بعد رؤية زوجته تخونه

كيف نكفر عن الصلوات الفائتة ولا نعلم عددها ؟ الإفتاء توضح

زوجة تقبل قدم زوجها على الهواء مباشرة.. فيديو

قانونية "الرياضة" تدرس شكوى الأهلي ضد الزمالك بسبب لافتة نادي القرن

بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بعلوم عين شمس ..السبت المقبل

أخبار الرياضة...مرتضى منصور يعلن تسجيل لقب نادي القرن للزمالك بوزارة التموين..أول رد فعل من خالد مرتجي..الأهلي يقلص مهام عبدالحفيظ

حدث ليلا .. الجيزة تغلق شارع السودان جزئيا .. دوي انفجار بطهران.. ومرتزقة تركيا يستعدون لاختراق خط سرت

مرتضى منصور: سجلت علامة باسم الزمالك كنادي القرن فى وزارة التموين

خالد مرتجي ينشر صورته ضاحكا بعد تسجيل لقب نادي القرن لـ الزمالك بوزارة التموين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. وفاء الكيلاني تتألق في أحدث جلسة تصوير

أرخص سيارة في مصر بعد تخفيضات 2020 .. صور

بإطلالة عصرية.. زوجة أحمد زاهر تتألق في أحدث ظهور لها