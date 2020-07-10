استعدادا لعودة السياحة.. العيون والآبار الكبريتية والبيئة الطبيعية أساس السياحة العلاجية بالوادي الجديد

تبلغ مساحة الوادي الجديد ، حوالي 44% من المساحة الكلية لمصر، وتجسد جميع العصور التاريخية، وتنفرد بطبيعة خلابة من حيث نقاء الجو وسطوع الشمس ,ما جعلها أولي الواحات التي تتصدر الخريطة السياحية العالمية.





يقول إسلام سفاري ويعمل مرشد سياحي، ان واحات الوادي الجديد يوجد بها مقومات سياحية لا حصر لها ، منها العديد من العيون والابار الكبريتية التي تعتبر مشفي طبيعي للعديد من الامراض مثل الروماتيزم ، فضلا عن كونها مصدر رئيسي للسياحة العلاجية ، وتستعد حاليا لاستقبال السياح العرب والاجانب لممارسة السياحة العلاجية.





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وأضاف أن العيون الكبريتية تعتبر علاج لأمراض العظام، المفاصل والروماتيزم وغيرها من الأمراض الأخري، حيث إن الآبار والعيون ترتفع درجة حرارتها إلي 45 درجة مئوية، كما تحتوى على عدة عناصر معدنية عظيمة الفائدة، والتي لا توجد إلا في واحات الوادي الجديد، فضلا عن كون مناخ الواحات "الخارجة,الداخلة ,باريس,الفرافرة ."، جاف وخال من الرطوبة ، وهذه الصفة أكسبتها شهرة عالمية وخاصةً بين راغبي السلاحة الإستشفائية أو العلاجية.





وتابع معظم العيون الكبريتية والمعدنية متناثرة في واحات الوادي الجديد فمنها في واحة الداخلة حيث يوجد "بئر3 " بمدينة موط "وبئر1 " بقرية تنيدة و3 آبار بواحة الفرافرة وبئرين بواحة الخارجة, ولا تخلو أي قرية من بئر استشفائي تزيد درجة حرارته عن 40% وهذه الآبار تمتاز بتركيبتها الكيميائية الفريدة والتي تفوق في نسبتها جميع العيون الكبريتية والمعدنية بما لها من خواص علاجية تشفى العديد من أمراض العظام الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية.





وأكد الكيميائي محمد سيف الدين، أن التحليلات المعملية للعديد من العينات أثبتت إحتواء آبار وعيون الوادي الجديد على نسبة عالية من عنصر الكبريت وأملاح معدنية أخري وبعض المعادن ذات القيمة العلاجية مقارنة بالآبار المتواجدة في شتى بقاع العالم.





وأوضح سيف الدين، أن مدينة موط يوجد بها "بئر استشفائي " كان يقصده أعداد كبيرة من العرب والأجانب من مختلف الجنسيات للاستشفاء بالمياه الساخنة، مؤكدًا أن الآبار الكبريتية تعتبر مقصد سياحي مهم وحيوي , حيث أنه تم عمل منتجع سياحي بجوار كل بئر إستشفائي لأن السائح يحتاج أن يقيم فترة للاستجمام بالمياه الساخنة للعلاج والاستمتاع بالجو الصافي النقي الذي يستهوي الأجانب والمصريين.





وأضاف أن هذه الأيام تعاني جميع المنتجعات والقري السياحية حالة من الركود بسبب الأحداث التي شهدتها البلاد مؤخرًا مطالبًا المسؤلين عن السياحة بضرورة تنشيط السياحة عن طريق الإعلان عن المناطق السياحية عبر كافة وسائل الإعلام المرئية منها أو المسموعة.





وتستعد حاليا محافظة الوادي الجديد، لعودة الأنشطة السياحية بالمحافظة بعد الانتهاء من أزمة كورونا، وذلك من خلال تشغيل كل المواقع السياحية وانتظام حركة الطيران بكامل طاقة تشغيلها، وخاصة بعد الإعلان التدريجي عن عودة الأنشطة الحياتية لطبيعتها بعد أزمة كورونا التى أوشكت على الانكسار.





حيث أعلن اللواء المحافظ محمد الزملوط عن التوجيه بسرعة الانتهاء من كل الأعمال بمشروع مخيم بئر جناح السياحي المقام على مساحة 2500م2 والذي يجرى رفع كفاءته وتجهيزه بالنظام البيئي ، فضلا عن التشغيل الجزئي لكافة المواقع السياححية والابار العلاجية







