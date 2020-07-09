حجم استهدافه بلغ 250 مليون جنيه.. بنك قناة السويس: صندوق الاستثمار يتيح الدخول إليه إلكترونيا فى أى وقت

قال حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن صندوق بنك قناة السويس النقدى يتميز بسهولة استرداد للأموال المستثمرة يوميا، ومن الممكن استرداد الأموال، مشيرا إلى أن حجم استهداف صندوق الاستثمار النقدى بلغ 250 مليون جنيه.





وأضاف "رفاعى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن هذا الصندوق يسمح بالاسترداد اليومي إلكترونيا من خلال الأون لاين من خلال صفحة البنك المركزى بدون التوجه إلى البنك فى أى وقت.





وتابع أن سياسات البنك المركزى تتيح إصدار الكثير من المنتجات التى تخدم طبقات المستثمرين سواء الصغير أو الكبير.





وأكد أنه فى مصر هناك 32 صندوقا نقديا جحمهم حوالى 52.5 مليار جنيه، متابعا أن تلك الصناديق تطرح عوائد بين 9.2% إلى 11.2%، حيث أن الصندوق الذى سيتم إنشاؤه قريبا يعتبر وعاء استثنائيا أمنا يوفر السيولة النقدية اليومية للعملاء سواء من الأفراد أو الشركات.





وأفاد أنه يتم احتساب عائد يومي تراكمي على كل الأموال المستثمرة فى هذا الصندوق، مضيفا إلى أن هذا الصندوق يسمح بالإسترداد اليومي إلكترونيا من خلال الأون لاين من خلال صفحة البنك المركزى بدون التوجه إلى البنك فى أى وقت.



