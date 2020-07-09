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أخبار البلد

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تعلن عن وظيفة شاغرة

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:48 م
صدى البلد
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محمد غالي

اعلنت الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية عن احتياجها لشغل وظيفة نائب المدير للخدمات المعهد القومي للجهاز العصبي والحركي عن طريق الأدب طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي على أن يتقدم بالاتی :

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- طلب  لشغل الوظيفة في الميعاد المحدد موجه الى الأستاذ الدكتور رئيس الهيئة .

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- تقديم خطه بمقترح لتطوير العمل بالمعهد.

 - بيان حالة وظيفية موضح به الوظيفة و الدرجة و موقف الجزاءات و الاجازات وتقارير كفاءة الاداء

 - الخبرات السابقة و شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها

 - صورة معتمدة و مختومة من المؤهلات الدراسة و بطاقة الرقم القومي ( سارية ).

            

على أن تقدم في موعد أقصاه اسبوع من تاريخ الإعلان المواقف 7/7/2020 الي ادارة تنمية الموارد البشرية بالأمانة العامة الهيئة بالدور الخامس.

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تعلن عن وظيفة شاغرة
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