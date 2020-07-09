الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية تعلن عن وظيفة شاغرة

اعلنت الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية عن احتياجها لشغل وظيفة نائب المدير للخدمات المعهد القومي للجهاز العصبي والحركي عن طريق الأدب طبقا لبطاقة الوصف الوظيفي على أن يتقدم بالاتی :
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- طلب لشغل الوظيفة في الميعاد المحدد موجه الى الأستاذ
الدكتور رئيس الهيئة .
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- تقديم خطه بمقترح لتطوير العمل بالمعهد.
- بيان حالة وظيفية موضح به الوظيفة
و الدرجة و موقف الجزاءات و الاجازات وتقارير كفاءة الاداء
- الخبرات السابقة و شهادات الدورات
التدريبية الحاصل عليها
- صورة معتمدة و مختومة من المؤهلات
الدراسة و بطاقة الرقم القومي ( سارية ).
على أن تقدم في موعد أقصاه اسبوع من تاريخ الإعلان المواقف 7/7/2020 الي
ادارة تنمية الموارد البشرية بالأمانة العامة الهيئة بالدور الخامس.