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برلمان

بسبب واقعة المطرية.. برلمانية تطالب بوضع عقوبات رادعة في قانون الأحوال الشخصية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:02 ص
الحبس
الحبس
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حسن رضوان
طالبت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بضرورة وضع عقوبات رادعة بقانون الأحوال الشخصية وغيره من القوانين العقوبات بشأن على كل أب وأم يتركوا أبناءهم فى الشوارع وتخليهم عن المسؤولية وتجردهم من كل معاني الرحمة والإنسانية.

وقالت "نصر" لـ"صدى البلد"، إن الواقعة الاخيرة بمنطقة المطرية تؤكد أنها ليست الواقعة الوحيدة ولن تكون النهائية فهناك العديد منها تم فى الفترة الماضية ولذلك ينبغى أن يتم وضع عقوبات قاسية في القانون، لافتة الى أن قانون الأحوال الشخصية لم يصدر حتى الآن بسبب عدم الوصول الى موافقة نهائية عليه.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التعليم دورة فى هذه الظواهر ثانوي بالتوعية فى هذه الحالات لن تجدى نفعا فهذه الامور مرتبطة بالضمير وعندما يموت الضمير لن يكون هناك تأثير الدور التوعوي، متابعة:" أن مش كل شئ ينفع ندرسه في المدارس".

وتبلغ لقسم مصر الجديدة من أحد الأشخاص "مقيم بالمطرية بأنه أثناء قيامه بالتنزه بمنطقة الميريلاند برفقة نجله 9 سنوات "لديه ظروف صحية خاصة" مقيم "بالمرج طرف والدته "طليقة المذكور" ، وعقب توجهه لشراء حلوى لنجله فوجئ باختفاء الأخير.

وتبين عدم صحة رواية المبلغ الذى أقر أنه على خلافات مع طليقته (والدة الطفل) وأنها تزوجت من آخر ولا ترغب فى تواجد نجلها بصحبتها، كما أنه تزوج من أخرى رفضت رعاية نجله، ورغبةً منه فى التخلص من نجله قام بإصطحابه لمحطة قطار الجيزة ووضعه بالقطار المتجه إلى محافظة أسوان تاركًا ورقة بجيبه يلتمس خلالها إيداع نجله بإحدى دور الرعاية. 
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