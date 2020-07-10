بسبب واقعة المطرية.. برلمانية تطالب بوضع عقوبات رادعة في قانون الأحوال الشخصية

طالبت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، بضرورة وضع عقوبات رادعة بقانون الأحوال الشخصية وغيره من القوانين العقوبات بشأن على كل أب وأم يتركوا أبناءهم فى الشوارع وتخليهم عن المسؤولية وتجردهم من كل معاني الرحمة والإنسانية.





وقالت "نصر" لـ"صدى البلد"، إن الواقعة الاخيرة بمنطقة المطرية تؤكد أنها ليست الواقعة الوحيدة ولن تكون النهائية فهناك العديد منها تم فى الفترة الماضية ولذلك ينبغى أن يتم وضع عقوبات قاسية في القانون، لافتة الى أن قانون الأحوال الشخصية لم يصدر حتى الآن بسبب عدم الوصول الى موافقة نهائية عليه.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التعليم دورة فى هذه الظواهر ثانوي بالتوعية فى هذه الحالات لن تجدى نفعا فهذه الامور مرتبطة بالضمير وعندما يموت الضمير لن يكون هناك تأثير الدور التوعوي، متابعة:" أن مش كل شئ ينفع ندرسه في المدارس".



