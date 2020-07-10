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فن

بدء عرض الموسم الأول من مملكة إبليس على MBC.. الأحد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:02 ص
مملكة ابليس
مملكة ابليس
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محمد نبيـل

تبدأ "MBC مصر" عرض مسلسل "مملكة إبليس" يوميًا في تمام التاسعة مساءً، بداية من يوم الأحد المُقبل، وذلك عقب عرضه على منصة شاهد.


الموسم الأول من مسلسل "مملكة إبليس" يحمل عنوان "أسطورة الأساطير". وهو من تأليف محمد أمين راضي، ومن إخراج أحمد خالد موسى وإنتاج طارق الجنايني. ومن بطولة غادة عادل، رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، صبري فواز، كريم قاسم، إيمان العاصي، نانسي السيد، أسماء جلال، خالد أنور، محمود الليثي، وآخرين.


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ومن جانبها أشادت غادة عادل بنَصّ الكاتب محمد أمين راضي الذي سبق أن تعاونت معه في مسلسل "العهد" قبل نحو خمس سنوات، مشيرةً إلى أن أجواء "مملكة إبليس" تعتمد على الفانتازيا الشعبية الاجتماعية التي تمزج بين الخيال والواقع وتتطرّق إلى قصص العديد من العائلات والشخصيات التي تعيش في حارة واحدة. 


وأشادت رانيا يوسف بتعاونها مع المخرج أحمد خالد موسى، مشيرةً إلى أنه مخرج مميز والعمل معه مريح فهو يركّز كثيرًا على مواقع التصوير، ويحرص على العمل مع الممثلين وراء وأمام الكواليس". وختمت رانيا يوسف مُشيدةً بالجو المميز والتناغم الذي كان سائدًا بين الأبطال طوال فترة التصوير".


يُذكر أن أحداث الموسم الأول من مسلسل "مملكة إبليس" تحمل إسم "أسطورة الأساطير"، وتدور في حارة شعبية يتحكم بأمورها وشؤونها "فتحي إبليس"، ويفرض سيطرته وسطوته على المنطقة بأسرها، ويمارس عليهم تهديده لتنفيذ مخططاته. وتتطوّر الأمور لتأخذ منحى يحمل الكثير من المفاجآت وفي قالب غير متوقع. ويطرح السياق الدرامي سؤالًا مفاده أن العائلة حينما تفقد كبيرها وحاميها تجد نفسها في مهب المجهول، في أجواء من السحرية الواقعية والتشويق.

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