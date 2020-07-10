بسبب التنقيب عن الآثار.. حبس المتهمين بقتل صاحب شركة بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر اول، حبس صاحب شركة مقاولات وعامليّن، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل صاحب شركة توريدات، بسبب مطالبة المجني عليه للمتهم الأول بمبلغ مالي تدفعه له مقابل التنقيب عن الآثار بقطعة أرض فى أسيوط .





وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة ضبط وإحضار المتهم الرابع الهارب، لإجراء التحقيقات معه، وكذلك التحرى عن المتهمين وإعداد تقرير مفصل عنهم.





كما أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليه، وتكليف مصلحة الطب الشرعي لإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة.





وكان قد نجح ضباط أمن القاهرة فى كشف ملابسات واقعة تغيب صاحب شركة توريدات والعثور على جثته بشارع الطيران بمدينة نصر ، حيث تم تحديد وضبط مرتكبى الجريمة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة العامة التحقيق التى اصدرت قرارها السابقة.





تبلغ للمقدم حسام ناصر رئيس مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من (صاحب مكتب إستيراد وتصدير - مقيم بالجيزة) قرر بتغيب صديقه (صاحب شركة للتجارة والتوريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية) ، وبحوزته سيارة ملكه .





وأضاف فى بلاغه بقيام صديقه المتغيب بتسليمه عدد 5 إيصالات أمانة بقيمة (5200000 جنيه) مستحقة على أحد الأشخاص (تاجر - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) قيمة معاملات تجارية فيما بينهما ، والتوجه لمقابلة الأخير بالشركة ملكه الكائنة بدائرة القسم لاستلام المبلغ المالى قيمة المديونية المستحقة له ، وإقرار المتغيب له بالتواصل معه تليفونيًا عقب إستلام المبلغ المالى للحضور لتسليم إيصالات الأمانة ، إلا أنه فوجئ بغلق هاتف المتغيب وعدم عودته.





وأثناء السير فى إجراءات التحريات تبلغ لوحدة مباحث القسم من الأهالى بالعثور على جثة لأحد الأشخاص " تتطابق أوصافها مع أوصاف المتغيب " داخل سيارة بجوار سور مستشفى التأمين الصحى الكائنة شارع الطيران بدائرة القسم.





بالانتقال والفحص عُثر على جثة المتغيب مسجاة على المقعد الخلفى للسيارة ملكه، وبها إصابات عبارة عن " كدمات وسحجات متفرقة بالجسم" ، وآثار سائل الحبر بإصبع إبهام يده اليمنى ، وعُثر بداخل السيارة على متعلقاته الشخصية وتبين اختفاء هاتفه المحمول.





أسفرت جهود فرق البحث الجنائى أن مرتكبى الواقعة (صاحب شركة مقاولات - مقيم بدائرة القسم ، عامليّن - عاطل "له معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة المنيا) عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا أمكن ضبط المتهمين عدا الأخير "العاطل" .





وبمواجهتهم إعترف الأول بسابقة إرتباطه بالمجنى عليه بعلاقة صداقة وإدعائه بقدرته على اكتشاف تواجد الآثار داخل الأراضي والعقارات السكنية، وقيامه بإيهام المجني عليه بحيازة أحد معارفه لقطعة أرض كائنة بمحافظة أسيوط ورغبتهما فى التنقيب عن الآثار بها .





وفى سبيل ذلك تحصل من المجنى عليه على مبلغ مالى قدره مليون جنيه مقابل إتمام عملية التنقيب وقيامه بالتوقيع على عدد 10 إيصالات أمانة بمبلغ (5 مليون و200 ألف جنيه) نظير ذلك ، وأقر بأنه نظرًا لمطالبة المجنى عليه بالمبلغ المالى ، فخطط لخطفه وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة لمساومته على المبلغ المالى المستحق عليه .





فإستعان بباقى المتهمين لتنفيذ مخططه ، وقام المتهم الهارب بالاستعانة بآخرين " غير معلومين لديه " ، وتمكنوا من استدراج المجنى عليه بدعوى تسليمه المبلغ المالى قيمة المديونية المستحقة له ، واستلام إيصالات الأمانة .





وعقب وصوله قاموا باصطحابه كرهًا عنه داخل سيارة " مستأجرة " لشقة كائنة بدائرة القسم "مستأجرة بمعرفة المتهم الهارب" ، وتعديا عليه بالضرب بالأيدى وإجباره على التوقيع على (20) إيصال أمانة بقيمة 10 مليون جنيه والاستيلاء على هاتفه المحمول ، إلا أنهم فوجئوا بشعوره بحالة إعياء شديد فقاموا باصطحابه داخل السيارة ملكه والتخلي عنه بمحل العثور .



