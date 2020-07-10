باحثان يكشفان العلاقة بين مستوى الوعي وطرق الوقاية من جائحة كورونا في السعودية

أجرى الباحثان عادل الطياري والدكتور حسين شرف الدين من جامعة بيشة بالمملكة العربية السعودية دراسة تهدف الى التعرف على العلاقة بين مستوى الوعي بخطورة جائحة كورونا وطرق الوقاية منها في المملكة العربية السعودية.





وقد تكونت عينة الدراسة من 691 شخصا من جميع انحاء المملكة للتعرف على تلك العلاقة. وقد اشتملت الدراسة على متغيرين اثنين وهما الجنس والعمر في محاولة لمعرفة الفروقات في مستوى الوعي بالجائحة وطرق الوقاية منها.





استخدم الباحثان استبانة الكترونية صممت خصيصا لهذا الغرض حيث تكمن أهمية الدراسة الحالية في أهمية المتغيرات التي تناولتها، حيث يُعَد موضوع الوعي الصحي محور اهتمام الدراسات والباحثين في ظل الجائحة التي يعيشها العالم هذه الأيام.









كما أن هذه الدراسة ستأتي بنتائج جديدة ومهمة كونها تبحث في أساليب متعددة للتوعية الصحية وعلاقته بالطرق الوقائية فيما يتعلق بفايروس "COVID-19" في البيئة السعودية. وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة درجة وعي مرتفعة بخطورة فيروس كورونا في المجتمع السعودي بالإضافة الى وجود طرق إحترازية مختلفة للوقاية من هذا الفيروس.



