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ساحة رأي

د. صلاح عبد الجابر عيسى يكتب: الزَّادُ (قصيدة شعر)

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:00 م
صدى البلد
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لا تُفْتَنَنَّ بِزَهْراتٍ تُلَقَّاها ... أَمْعِنْ حَصِيِفًا بِمَرْماها ومَغْزاها
قَدْ شاءَها اللهُ جَنَّاتٍ يَفُوُزُ بِها ... الطَّائِعُوُنَ بِتَسْبِيِحٍ لِسُكْناها
دُنْيا تُمَهِّدُ لِلْحّيّواتِ تَتْبَعُها ... فِيِ بَرْزَخٍ ثُمَّ دارِ الخُلْدِ مَثْواها 
واللهُ قَدَّرَ فِيِ الدُنْيا عَطاءاتٍ ... هُنَّ امْتِحانٌ يُجَلِّيِ قَدْرَ مُعْطاها
واللهُ يَسَّرَ للإحْسانِ مُكْنَتَهُ ... وامْتَنَّ بالرِّزْقِ كُلَّ النَّاسِ أَحْصاها
...
والعُمْرُ فُسْحَةُ تَجْوِيِدٍ ومَغْنَمُها ... زادٌ يُبارِكُهُ الجَوَّادُ أَنْداها
والزَّادُ إحْسانُ أَعْمالٍ لِذِيِ رَغَبٍ ... فِي الباقِيات يُدِيِمُ الخَيْرَ مَأْتاها 
الزَّادُ فِيِ رِحْلَةٍ تُعْلِيِ نَفائِسُهُ ... أَمْنَ النُّفُوسِ وَيُحْلِيِها بِتَقْواها
حَتَّىَ إذا حانَت الآجالُ وانْتَقَلَتْ ... فالزَّادُ صَحْبٌ كَرِيِمٌ فِيِ سَجاياها
واللهُ يَغْفِرُ دُوُنَ الشِّرْكِ مِنْ لَمَمٍ ... والزَّادُ فِيِ مُرْتَجَىَ الجَنَّاتِ بُشْراها
...
لا تُحْقِرَنَّ مِنَ الأعْمالِ ما صَغُرَتْ ... قَدْرُ الإثابَةِ مَرْهُوُنٌ بِفَحْواها
فِيِ طاعَةِ اللهِ حُبٌ لا يُخالِطُهُ ... شِرْكٌ خَفِيٌّ فَلا مالًا ولا جاها
ذاكَ السَّبِيِلُ الَّذِيِ ما خابَ سالِكُهُ ... دُنْيا لِدارِ بَقاءٍ صَحَّ مَسْعاها
جَنَّاتُ عَدْنٍ بِوَعْدِ اللهِ مُزْلَفَةٌ ... لِلْمُتَّقِيِنَ وفَضْلُ اللهِ وافاها
فارْجُوهُ رِضْوانَهُ واطْمَعْ بِهِ كَرَمًَا ...  واسْأَلْهُ مِنْ جَنَّةِ الفِرْدَوْسِ أَعْلاها
...
يا جَنَّةَ الخُلْدِ في التَّنْزِيِلِ قَدْ وَرَدَتْ ... عَنْكِ الوُسُوُمُ فَما قارَبْتِ أَشْباها
عَرْضٌ وَسِيِعٌ كأَرْضٍ لِلسَّما بُسِطَتْ ... فِيِها الحِسَانُ مِنَ الخَيْراتِ أَنْقاها
ما تَشْتَهِيِ النَّفْسُ والعَيْنانِ مِنْ نِعَمٍ ... تَأْتِيٍ سَخَاءً وَما يَنْفَكُّ سُقْياها
فَوْقَ الأَرائِكِ لِلأَصْحابِ مُتَّكَأٌ ... بِالسُّنْدُسِ الخُضْرِ والغُرْفَاتُ مَأْواها 
فِيِها تُجاوِزُ آمالَ الوَرَىَ مُتَعٌ ... مَبْرُوُرَةٌ كانَ وَجْهُ اللهِ أَبْهاها
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