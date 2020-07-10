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حوادث

حبس مسئول مخزن لحيازته 6 أطنان مواد غذائية مجهولة بالساحل

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:01 ص
حبس متهمتين
حبس متهمتين
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اسلام مقلد
قررت نيابة الساحل الجزئية، حبس المسئول عن مخزن مواد غذائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بادارة المخزن دون ترخيص وحيازة المتهم كميات كبيرة من المواد الغذائية (4,420 طن زيت طعام – 1,080 طن خل طعام - 780 كيلو جرام طحينة) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.


تمكنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة الساحل لإدارته المخزن بدون ترخيص.


وتبين حيازة المتهم كميات كبيرة من المواد الغذائية (4,420 طن زيت طعام – 1,080 طن خل طعام - 780 كيلو جرام طحينة) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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