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حوادث

حبس مسئول مصنع لحيازته 110 أطنان ملح مجهولة المصدر في المرج

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:03 ص
حبس متهمتين
حبس متهمتين
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اسلام مقلد
قررت نيابة المرج الجزئية، حبس مسئول عن مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإدارة المصنع دون ترخيص وحيازة 100 طن ملح خشن، و10 أطنان ملح طعام جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. 

وكانت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (مسئول عن مصنع لتعبئة وتغليف المواد الغذائية "ملح الطعام" كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وتبين حيازته كميات كبيرة من "الملح" والمخصص للأغراض الصناعية مما يتسبب بالإضرار بالصحة العامة بقصد إعادة تصنيعها وتعبئتها مُستخدمًا علامات تجارية مقلدة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (100 طن ملح خشن -  10 أطنان ملح طعام) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. 
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