حبس مسئول مخزن لحيازته 12 ألف علبة سجائر مجهولة في المطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية حبس مسئول مخزن 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بإدارة المخزن دون ترخيص، وحيازة كمية كبيرة من السجائر بلغت (12650 علبة سجائر) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





تمكنت





وتبين حيازته كمية كبيرة من السجائر بلغت (12650 علبة سجائر) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القاهرةمن ضبط (المسئول عن مخزن سجائر كائن بدائرة قسم شرطة المطرية) لإدارته المخزن بدون ترخيص.