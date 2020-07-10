حبس شخصين لاتجارهما فى النقد الأجنبي بحيازة 2.5 مليون جنيه سوداني

قررت نيابة قصر النيل الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازة 2.5 مليون جنيه سوداني بقصد ترويجها على عملائهما بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.





ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على شخصين وبحوزتهما أكثر من 2,5 مليون جنيه سودانى بقصد ترويجها على عملائهما .





فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل من ضبط (حاصل على دبلوم ، وآخر "له معلومات جنائية") حال تواجدهما بأحد المقاهى بدائرة القسم ، وبحوزتهما مبالغ مالية (2596600 جنيه سودانى "فئات نقدية مختلفة").





وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعملات بقصد ترويجها على عملائهما، وأقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص "جار تحديده وضبطه" ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية