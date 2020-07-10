فرق الإغاثة اليابانية تكافح من أجل الوصول لعالقين جراء الفيضانات المدمرة والانزلاقات الأرضية..فيديو

أذاعت فضائية يورو نيوز لقطات يظهر من خلالها محاولة عناصر الإنقاذ والجنود في اليابان الوصول إلى آلاف الأشخاص الذين علقوا جرّاء الفيضانات المدمرة والانزلاقات الأرضية التي أودت بحياة 60 شخصا على الأقل وتسببت بأضرار كبيرة منذ السبت الماضي، مع توقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة.





وقال مسؤولون في منطقة جيفو السياحية في وسط اليابان إنّ الانزلاقات الأرضية والفيضانات تركت نحو ألف أسرة عالقة أو حوالي 2300 شخص.





لكن في منطقة كوماموتو الأكثر تضررا، تحولت الجهود نحو عمليات إزالة الركام بعد أحد أكثر مواسم الأمطار غزارة منذ سنوات.



