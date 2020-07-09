إزالة طابقين بـ عقار مخالف في حملة بالنزهة .. شاهد

قام اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة بحملة رفقة مسؤولي قسم شرطة النزهة و شرطة المرافق والاسكان والمحلات والمتابعة الميدانية والاشغالات ومسؤول المربعات.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة و متابعة نائب المنطقة الشرقية بشأن تفعيل قرار رئيس الوزراء لمتابعة المباني المخالفة والازالة في المهد.









وأسفرت الحملة عن تنفيذ الإزالة بالعقار رقم 4 شارع عبد الحليم نويرة النزهة الجديدة لقيام المخالف ببناء الدور السادس والسابع فوق الارضي بدون ترخيص ومخالفته الترخيص الممنوح له.







