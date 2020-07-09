إزالة طابقين بـ عقار مخالف في حملة بالنزهة .. شاهد

قام اللواء خالد عقل رئيس حي النزهة بحملة رفقة مسؤولي قسم شرطة النزهة و شرطة المرافق والاسكان والمحلات والمتابعة الميدانية والاشغالات ومسؤول المربعات.
جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومتابعة نائب المنطقة الشرقية بشأن تفعيل قرار رئيس الوزراء لمتابعة المباني المخالفة والازالة في المهد.
وأسفرت الحملة عن تنفيذ الإزالة بالعقار رقم 4 شارع عبد الحليم نويرة النزهة الجديدة لقيام المخالف ببناء الدور السادس والسابع فوق الارضي بدون ترخيص ومخالفته الترخيص الممنوح له.
وتمت الإزالة من قبل لهذه المخالفة الا ان المخالف اصر على المخالفة و تمت الازالة للاسقف الخرسانيه والحوائط الداخلية للدورين بمساحة 500 متر وتم تحرير محضر رقم 28 جنح عسكرية وعرض المخالف على النيابة العسكرية.
وأكد عقل أنه جار الاستمرار والمتابعة لكافة المباني المخالفة وتطبيق القانون وتنفيذ الازالات لها وذلك بالمتابعة اليومية ورصد اي مخالفات والتعامل الفورى معها.