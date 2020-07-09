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بمناسبة قرب عيد الأضحى.. المالية تعلن تقديم موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن 3 أشهر بدءأً من يوليو

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:45 م
صرف مرتبات العاملين
صرف مرتبات العاملين
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كـريـم الـخـطـيـب
أعلن محمد ابراهيم المتحدث بأسم وزارة المالية، عن تقديم موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن 3 أشهر بدءأً من يوليو بمناسبة قرب عيد الأضحى.

وقال "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر" أن تقديم رواتب العاملين يكلف الدولة في اليوم الواحد 6 ملايين جنيه إضافية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة المالية، أنه تم وضع نظام أساسي لصرف رواتب العاملين من يوم 24 الى يوم 28 من كل شهر، وبسبب الظروف الحالية وبمناسبة عيد الاضحى تم تقديم موعد صرف مرتبات العاملين لـ 35 وزارة وهيئة حكومية في يوم 20 يوليو.

وطمأن العاملين والموظفين بأن المرتبات موجودة لكل الوزارات المعلن عنها في اليوم المحدد ولا يوجد قلق من عدم التوافر، وتوفير يومين إضافيين، مؤكدا أن هناك 5 مليون ونصف عامل بالدولة سيتم صرف لهم مرتبات ضمن المنظومة التي نفذتها وزارة المالية للموظفين.
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