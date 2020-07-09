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برلمان

أخبار البرلمان| السيسي يصدق على قانون الإيداع والقيد المركزي.. ومطالب بسن قانون لتجريم سوء معاملة الآباء للأبناء

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:50 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الخميس 9 يوليو:




























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