أخبار البرلمان| السيسي يصدق على قانون الإيداع والقيد المركزي.. ومطالب بسن قانون لتجريم سوء معاملة الآباء للأبناء

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الخميس 9 يوليو:الرئيس السيسي يصدق على قانون الإيداع والقيد المركزي.. ونشره في الجريدة الرسميةبعد واقعة قطار أسوان.. برلماني يطالب بإطلاق حملات توعية بخطورة إهمال الأطفالبعد واقعة المطرية.. برلمانية: يجب سن قانون رادع يجرم سوء معاملة الآباء للأبناءلمنع البناء المخالف .. نائب يتقدم باقتراح برغبة لتعديل قيود الارتفاع بمطروحلجنة مشتركة بالبرلمان توافق على إلزام جهاز إدارة المخلفات بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصةبرلماني: المصلحة العامة أولويتنا.. ولسنا باقين على الكراسيلجنة من الطاقة والبيئة توافق على تحديد جهات تنفيذ منظومة التخلص من المخلفاتلمدة 3 أشهر.. برلماني يكشف أسباب تثبيت أسعار المحروقاتبعد تصديق الرئيس.. السجن وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة منع دفن الموتى