أبرز أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: أقبل عدم توافقك مع فكري لكن أوعى تخلى اعتقادك يدمر الدولة.. والمسماري لـ أردوغان: الرئيس السيسي لا يتحدث ولكن يفعل.. فتاة تروي مأساتها مع شاب قبل زفافها بأسبوعين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الخميس ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الخميس ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الله سبحانه وتعالى خلق الوجود في تنوع شديد، مضيفا: " خلقنا مختلفين في الأديان والأشكال والألوان واللغات والعادات والتقاليد".

وتابعت أمل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم المذاع عبر فضائية "الحياة": "بابا كان بيبقى شخصية وقت ما يكون عنده شغل تختلف عن شخصيته فى الاوقات العادية".

قالت أمل عبد المنعم مدبولى، ابنة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولى فى ذكرى رحيله، إن والدها كان يتحول بين شخصيتين.

وقالت أمل محمد في حوارها في برنامج " مصر في القلب " المذاع على قناة " المحور " ، :" عندما كنت طالبة في اولى ثانوي كنت مخطوبة وكنت سأتزوج بعد اسبوعين وكان هناك شاب آخر زميل لي في المدرسة وتقدم أكثر من مرة للزواج مني ولكنني رفضت ".

عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، الصحة العالمية تتراجع وتعترف بصدمة حول كورونا.



