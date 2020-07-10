أبرز أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: أقبل عدم توافقك مع فكري لكن أوعى تخلى اعتقادك يدمر الدولة.. والمسماري لـ أردوغان: الرئيس السيسي لا يتحدث ولكن يفعل.. فتاة تروي مأساتها مع شاب قبل زفافها بأسبوعين

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، أمس، الخميس ، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:
يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي
في الكثير من لقاءاته واجتماعاته على أهمية التنوع في الفكر، لكنه حريص أيضا على ألا يكون هذا الفكر مستخدما في تدمير الدولة المصرية.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الله سبحانه وتعالى خلق الوجود في تنوع شديد، مضيفا: "خلقنا مختلفين في الأديان والأشكال والألوان واللغات والعادات والتقاليد".
عرضت قناة أكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى شهد المرحلة الرئيسية للمناورة حسم 2020 فى الاتجاه الاستراتيجي الغربي، ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال المنطقة الغربية العسكرية.
كما أوصى وزير الدفاع
بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية القتالية و التضحية للحفاظ على مقدرات الدولة المصرية.
قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي إن الخط الذي تم رصده حول مدينة سرت بمنطقة الجفرة تحت حماية القوات المسلحة والقوات الجوية، مؤكدا أنهم حاولوا أن يكونوا طرفا إيجابيا في وقف إطلاق النار ولكن الطرف الآخر بدأ يحشد وبدأ فى تنفيذ عملية عسكرية ولكن نجحت القوات المسلحة فى السيطرة على الوضع. وأضاف المسماري خلال مداخلة لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن التأييد العربي الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلانه الخطوط الحمراء فى ليبيا هو أمر عظيم ونتمنى أن يمتد إلى طرابلس.
قالت أمل عبد المنعم مدبولى، ابنة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولى فى ذكرى رحيله، إن والدها كان يتحول بين شخصيتين.
وتابعت أمل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج الحياة اليوم المذاع عبر فضائية "الحياة": "بابا كان بيبقى شخصية وقت ما يكون عنده شغل تختلف عن شخصيته فى الاوقات العادية".
روت أمل محمد قصة تعرضها لـ الاغتصاب
قبل فرحها بأسبوعين.
وقالت أمل محمد في حوارها في برنامج " مصر في القلب " المذاع على قناة " المحور " ، :" عندما كنت طالبة في اولى ثانوي كنت مخطوبة وكنت سأتزوج بعد اسبوعين وكان هناك شاب آخر زميل لي في المدرسة وتقدم أكثر من مرة للزواج مني ولكنني رفضت ".
عرضت "الفضائية المصرية" تقريرا عن، تفقد وزيرى السياحة
والطيران المدنى لفنادق ومطار شرم الشيخ.
وقال محمد منار، وزير الطيران المدنى
، إن ما يهم الآن هو عودة السائحين إلى بلادهم وهم مقتنعون وراضون تماما عن كافة الإجراءات الاحترازية التى تمت فى مطارات مصر وداخل الفنادق والمنشآت السياحية.
أكد دكتور حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق أن
الخيانة جزء أساسى من تكوين جماعة الإخوان
مؤكدا أن تلك الجماعة لها تاريخ حافل في الخيانة وقد تأسست نتيجة أن بريطانيا بعد ثورة 1919 انزعجت بالحركة الوطنية المصرية وكان لا بد أن يبحثوا عن حركة تقاوم الحركة الوطنية فكان التوجه لإنشاء جماعة الإخوان.
وأضاف النمنم خلال لقاء له لبرنامج نظرة عبر فضائية صدى البلد أن جماعة الإخوان نشأت عام 1918 لإستعادة حلم الخلافة العثمانية والتي سقطت في ذلك الوقت.
عرضت فضائية "العربية" تقريرا بعنوان، الصحة العالمية تتراجع وتعترف بصدمة حول كورونا.
ووفقا للتقرير، أن الصحة العالمية لا تستبعد أن ينتقل فيروس كورونا عبر الهواء، ويعتبر هذا موقفا جديدا منها، بعد أن وجهت تعليمات أن الفيروس ينتقل من خلال رذاذ صغير يخرج من الأنف أو الفم.
قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الراحلة الفنانة رجاء الجداوي كانت حالة مختلفة وفريدة من نوعها، وعملت مع جميع الأجيال وظلت تعطى حتى توفيت.
وأضافت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " بيت ريا و سكينة" المذاع على قناة النهار، أن الفنانة رجاء الجداوي عملت لمدة 62 عامًا، وعملت مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة والجيل الحالي.
قال عادل عبد المنعم رئيس مجموعة أمن المعلومات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وخبير أمن المعلومات، إننا في حاجة إلى إعادة نظر لكيفية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي
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وأضاف عبد المنعم في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" تطبيقات التواصل الاجتماعي تجمع عن مستخدميها مئات المعلومات والبيانات الشخصية وتستطيع ان تسجل صوتا وفيديو".