آخر أعماله الجديدة.. أهم تصريحات جورج وسوف بالتزامن مع حفله الأونلاين

تألق جورج وسوف بحفل فريد عبر منصة شاهد على البث المباشر دعما للبقاء في المنزل، وغنى وسوف قرابة الساعتين أجمل أغاني مشواره الفني ملبيا طلبات الجمهور الذي تواصل معه على مواقع التواصل الاجتماعي.



وقد عدد من الأغاني منها، خسرت كل الناس، يا عيني آه، طبيب جراح، علم قلبي الشوق، قدك المياس، مسعد يا تنور، قبل الوعد، يا منيتي، قلب العاشق، الفرقة صعبة، نسيت النوم، اسمعوني، يا أغلى من أيامي، اَي دمعة حزن.

وعلى هامش حفل الوسوف، توجه المكتب الإعلامي بروتانا اليه بالسؤال: كيف تقيم تعاونك الأول مع "الهيئة العامة للترفيه" ؟ وكيف تصف عودتك لبيتك "روتانا" من خلال هذه السهرة ؟ فأجاب :"اكيد بيشرفني اتعامل مع هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية وخصوصي أن الرئيس العام لهيئة الترفيه المستشار تركي ال الشيخ هو اخ وصديق غالي على قلبي .. ورجل مميز بكل ما في الكلمة من معنى".





وأضاف "ابو وديع" :" اما بالنسبة لروتانا فبالفعل اعتبر نفسي حجر من حجارة اساسها، وعندي كل الثقة دون ادنى شك انهم يحبوني من قلبهم، وفي المقابل اكن لهم كل محبة من قلبي وخصوصي الحبيب الرئيس التنفيذي للشركة سالم الهندي الذي تربطني به معرفة وصداقة من عام 1980 وذلك قبل ان يصبح رئيسا لشركة روتانا، ورغم اننا اصحاب.. لكن هذا لا يمنع اننا من وقت لاخر تحدث بيننا خلافات صغيرة ، المهم ان اللي في القلب يظل في القلب.



وتايع: "معروف عني اني انسان لو شو ما صار لا أبيع من كانت تجمعني به "عشرة عمر" وأيام حلوة .. وان شاء الله يصير في تعاون جديد مع روتانا وكل شي بوقته حلو .. وباختصار، روتانا يعني انا".





ولأن الحفل جاء من مقر إقامة الوسوف حاليا في لبنان، تم الاطمئنان عليه بسؤاله: كيف كانت الجلسة في البيت والتباعد الاجتماعي في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها العالم؟ ، فأجاب:

"هذا الوباء الذي جاءنا واسمه كورونا هو من وجهة نظري غضب من الله ، وانا في الفترة الاولى كنت عايش لحالي في مدينتي كفرون بسوريا واطلع ساعة زمان أتمشى ثم ارجع ع بيتي، وكنت دائما متواصل مع الناس وبسمع شو عّم يصير من اخبار . فالكل يتحدث ان هذا الوباء "كتير خطير" والكل قلق.. بس طالما في شركات مثل "روتانا" تقدم فن راقي ويسعد الجمهور ، هذا يساهم في تخفيف عبئ الخوف عند الناس والتقرب منهم في هذه الايام الصعبة من خلال السوشيال ميديا".



