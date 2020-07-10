تمديد رئاسة عصام جميل لمركز خدمة المجتمع بجامعة القاهرة لـ عامين

أصدر رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، قرار رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تعيين الدكتور عصام جميل رئيسًا لمركز خدمة المجتمع بالجامعة لمدة عامين، وذلك بداية من منتصف يونيو الماضي.





وشهد مركز خدمة المجتمع خلال الفترة الأخيرة، تطورًا كبيرًا على كافة المستويات؛ لتفعيل دوره في خدمة المجتمع الجامعي، وتوفير جميع الخدمات الطلابية، والمشاركة في المبادرات القومية، وإتاحة الفرصة لاستفادة المواطنين من إمكانيات الجامعة وخبراتها التعليمية ومرافقها المختلفة، في إطار حرص الجامعة على أداء رسالتها نحو خدمة المجتمع على الوجه الأمثل.













وطورت جامعة القاهرة، مركز خدمة المجتمع، من حيث تطوير البنية التحتية، والتي شملت الدورين الأول والثاني، وقاعات التدريب، وقاعات الإنترنت، ودورات المياه، بتكلفة بلغت 700 ألف جنيه، إضافة إلى استحداث 3 منافذ بكليات: "الآداب، الحقوق، ودار العلوم"؛ لتقديم خدمات: "الطباعة، التصوير، الدفع، توزيع كتابي التفكير النقدي، وريادة الأعمال".





ويمثل المركز يمثل حلقة وصل بين الجامعة والمجتمع، من خلال مشاركة المركز في مبادرة: "صنايعية مصر" بورش عمل مجانية في مختلف التخصصات الحرفية، بهدف إتاحة فرصة التدريب والتأهيل للراغبين في اكتساب المهارات الأساسية في بعض الحرف: كـ"الكهرباء، السباكة، النقاشة، صناعة المنظفات، النجارة، الحدادة، اللحام، وتوسيع قاعدة أصحاب الحرف والصناعات".