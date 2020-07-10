AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تمديد رئاسة عصام جميل لمركز خدمة المجتمع بجامعة القاهرة لـ عامين

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:02 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
ثابت البطل
أصدر رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد عثمان الخشت، قرار  رقم ٤٤٤ لسنة ٢٠٢٠ بإعادة تعيين الدكتور عصام جميل رئيسًا لمركز خدمة المجتمع بالجامعة لمدة عامين، وذلك بداية من منتصف يونيو الماضي.

وشهد مركز خدمة المجتمع خلال الفترة الأخيرة، تطورًا كبيرًا على كافة المستويات؛ لتفعيل دوره في خدمة المجتمع الجامعي، وتوفير جميع الخدمات الطلابية، والمشاركة في المبادرات القومية، وإتاحة الفرصة لاستفادة المواطنين من إمكانيات الجامعة وخبراتها التعليمية ومرافقها المختلفة، في إطار حرص الجامعة على أداء رسالتها نحو خدمة المجتمع على الوجه الأمثل.

 


وطورت جامعة القاهرة، مركز خدمة المجتمع، من حيث تطوير البنية التحتية، والتي شملت الدورين الأول والثاني، وقاعات التدريب، وقاعات الإنترنت، ودورات المياه، بتكلفة بلغت 700 ألف جنيه، إضافة إلى استحداث 3 منافذ بكليات: "الآداب، الحقوق، ودار العلوم"؛ لتقديم خدمات: "الطباعة، التصوير، الدفع، توزيع كتابي التفكير النقدي، وريادة الأعمال".

ويمثل المركز يمثل حلقة وصل بين الجامعة والمجتمع، من خلال مشاركة المركز في مبادرة: "صنايعية مصر" بورش عمل مجانية في مختلف التخصصات الحرفية، بهدف إتاحة فرصة التدريب والتأهيل للراغبين في اكتساب المهارات الأساسية في بعض الحرف: كـ"الكهرباء، السباكة، النقاشة، صناعة المنظفات، النجارة، الحدادة، اللحام، وتوسيع قاعدة أصحاب الحرف والصناعات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

لقضاء الحوائج.. داوم على هذه السورة

طعام يستخدم فى المحشي يحسن صحة القلب ويخفض الضغط

فصيح اللسان ولا يقول المنكر.. الأزهر العالمي للفتوى يكشف عن أوصاف النبي

هل ألغت الحكومة طرح الكمامات على البطاقات التموينية.. التموين ترد

خطوة تنتظرها 120 دولة.. الصحة العالمية تبدأ التحقيق في منشأ كورونا بالصين

حدث ليلا .. الجيزة تغلق شارع السودان جزئيا .. دوي انفجار بطهران.. ومرتزقة تركيا يستعدون لاختراق خط سرت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعة طلاقهما.. 10 صور لـ ياسمين صبري برفقة زوجها أبو هشمية

بإطلالة أنيقة.. وفاء الكيلاني تتألق في أحدث جلسة تصوير

أرخص سيارة في مصر بعد تخفيضات 2020 .. صور