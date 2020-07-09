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رياضة

مانشستر يونايتد يسحق أستون فيلا بثلاثية في الدوري الإنجليزي بمشاركة تريزيجيه

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا مهما اليوم أمام أستون فيلا بثلاثية نظيفة في ختام مباريات الجولة لـ34 من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

في المباراة شهدت مشاركة اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه منذ بداية المباراة وحتى النهاية أما أحمد المحمدي فلم يشارك على الإطلاق في المباراة.

برونو سجل الهدف بعد احتساب ركلة جزاء له بعد اللجوء لتقنية الفيديو في الملعب.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول سجل اللاعب جرينوود الهدف الثاني لصالح مانشستر يونايتد بعد أسيست من اللاعب أنطونيو مارسيال.

في الشوط الثاني نجح بوجبا في تسجيل أو هدف له منذ أبريل 2019 في الدوري أمام بيرنلي بعد تسديدة رائعة بتمريرة سحرية من برونو فيرنانديز.

فوز اليونايتد اليوم رفع رصيده في المركز الخامس عند 58 نقطة فيما هبط أستون فيلا إلى المركز التاسع عشر برصيد 27 نقطة.
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