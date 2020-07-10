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تعليم

غدا بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بحاسبات عين شمس

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:01 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقى


قالت الدكتور نجوي بدر عميد كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس، إن الامتحانات التحريرية النهائية بالكلية سوف تبدأ يوم السبت 11 / 7 /2020 طبقًا للجداول المرفقة لطلاب (الفرقة الرابعة و طلاب المستوى الرابع ببرامج الساعات المعتمدة والطلاب المسجلين لمقررات سبق أن رسبوا بها في فصول دراسية سابقة واختاروا أن يمتحنوا فيها كي يحصلوا على درجاتهم كاملة طبقا للائحة والطلاب المسجلين مقررات إضافية عن الخطة الأكاديمية في فصل ربيع 2020) .



وأضافت عميد حاسبات ومعلومات، إنه طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 23 /6 /2020، يجب على الطالب:

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1- الذي لا يرغب في أداء الامتحان نظرًا للظروف الراهنة أن يتقدم بطلب بمكتب شئون الطلاب لعرضها علي مجلس الكلية قبل بدء موعد انعقاد الامتحانات 11 /7 /2020 وفي هذه الحالة يكون الاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة له في الفصل الدراسي الثاني .

2- وفي حالة الأعذار الطارئة والمرضية يتقدم الطالب بطلب الي مكتب شئون الطلاب للعرض علي القومسيون الطبي في الحالات المرضية ثم مجلس الكلية وذلك حتى أسبوعين كحد أقصى من نهاية الامتحانات .

وفي الحالتين يحق للطالب حضور امتحانات الدور الثاني و يحتفظ بكامل درجاته وتقديره
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