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أخبار البلد

أصلها مصري..خبير أوبئة يكشف مفأجاة عن سبب انتشار حمى الضنك

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:27 ص
ناموسة الزاعجة المصرية
ناموسة الزاعجة المصرية سبب انتشار حمي الضنك
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محمد غالي

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة،إن حمى الضنك تنتقل عن طريق أنثى بعوضة (الزاعجة المصرية) ،وسبق وظهر في مصر  ٩ مرات من عام ١٧٩٩ وآخر مرة عام ٢٠١٥ بأسيوط ، واصيب حوالي٣٠٠ حالة وتم السيطرة عليها بسرعة.

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وأضاف عنان، في تصريحات لـ" صدى البلد" أن بعوضة الزاعجة المصرية (Aedes Aegypti) تنقل حمي الضنك لشخص سليم ، ولو الناموسة سليمة  قرصت شخص مصاب تستمر في فترة حضانة ٤ ايام بعد ذلك تكون قادرة على العدوى.

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واضاف: ان حمى الضنك  قديمة وكل سنة يصاب ٤٠٠ مليون شخص تقريبا بها ومنهم في حدود ٥٠٠ الف شخص بيحتاجوا الدخول الي المستشفى، ولكن علاجها بسيط حيث تشبه الانفلونزا وعادة ما تدوم الأعراض بين 2-7 أيام، وذلك في أعقاب فترة حضانة بين 4-10 أيام بعد اللسع ونسبة الوفيات من ١٪؜ الى ٢.٥٪؜  فقط.

واشار الي ان الزاعجة المصرية تعيش في الحضر وحول الحاويات وادوات التخزين وخزانات المياه ، واوضح عنان، انه لا داعي للقلق لان فرصة انها تتنقل من الصين لمصر نادرة ولو اتت مصر سيتم  علاجها جيدا.

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