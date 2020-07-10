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نصر سالم: مناورة حسم 2020 تعتبر تطبيقا عمليا لكل التدريبات وكأنها حرب حقيقية

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:45 ص
مناورة حسم 2020
مناورة حسم 2020
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هاجر إبراهيم
قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الإستراتيجية، إن مناورة حسم 2020 من الناحية التدريبية أكدت ان  لكل جيش هدف تدريبي من أجل الوصول فى النهاية أن يكون جيش قادر تحقيق مهمة معينة للحفاظ على الأمن القومى لبلاده.

وأضاف "سالم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، ان كل فرع من أفرع القوات المسلحة يتدريب وحده وكل وحدة وحدة من الوحدات أيضا، موضحا انه فى النهاية تكون تلك التدريبات مشاريع على مستوى الوحدات الأكبر منها.

وتابع ان المناورة حسم 2020 تعتبر تطبيق عملى لكل التدريبات التى تمت وكأنها حرب حقيقية، لافتا إلى أن الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة تشترك من الجو والبحر والبر معا ويسمى بالفتح الإستراتيجي للقوات.

وأكد أنه بتلك المناورة تم إشتراك بها جميع من يعمل بالقوات المسلحة بأفرعها الرئيسية ومعرفة جميع التكتيات، متابعا أنه لا يوجد ما يسمى بإرهاق جيش نظامى نتيجة وجود حرب.

وأفاد أن الجيش النظامى يتم تدريبه على التعايش مع جميع الظروف المناخية أو الطقس وجميع أنواع المعارك من مرتزقى أو إرهابيين، مضيفا إلى أن مصر وصلت لأعلى مستوى من التدريب من خلال مناورة حسم 2020.

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