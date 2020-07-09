المالية: تقديم رواتب العاملين يكلف الدولة في اليوم الواحد 6 ملايين جنيه إضافية

قال محمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة المالية ، إن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح جيدا وتقديم كافة الدعم لكل القطاعات، مؤكدا أنه يتم تلبية جميع مطالب القطاع الصحي من أموال لمواجهة كورونا





قال "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر" أن كل العاملين بالدولة لديهم كروت بنكية يستطيعوا من خلالها صرف مرتباتهم من خلال ماكينات الصرف الآلي.

ونوه المتحدث باسم وزارة المالية ، إلى أن الحكومة أصبحت الآن تتعامل بالنظام الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال الكروت البنكية، موضحا أن تقديم رواتب العاملين يكلف الدولة في اليوم الواحد 6 ملايين جنيه إضافية.





وأشار إلى أن هناك توجهات رئاسية للوزارة بمباشرة وتلبية الاحتياجات للقطاعات الحكومية وتوفير كافة الاحتياجات والمتطلبات في القطاع الصحة والتموين، وصرف المرتبات بناء عن أيام محددة.





أعلنت وزارة المالية ، عن تقديم موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن 3 أشهر بدءأً من يوليو بمناسبة قرب عيد الأضحى. وكانت قد





ولفت إلى أنه تم وضع نظام أساسي لصرف رواتب العاملين من يوم 24 الى يوم 28 من كل شهر، وبسبب الظروف الحالية وبمناسبة عيد الأضحى تم تقديم موعد صرف مرتبات العاملين لـ 35 وزارة وهيئة حكومية في يوم 20 يوليو.

وطمأن العاملين والموظفين بأن المرتبات موجودة لكل الوزارات المعلن عنها في اليوم المحدد ولا يوجد قلق من عدم التوافر، وتوفير يومين إضافيين، مؤكدا أن هناك 5 مليون ونصف عامل بالدولة سيتم صرف لهم مرتبات ضمن المنظومة التي نفذتها وزارة المالية للموظفين.



