أخبار الأهلي.. الإدارة تقلص صلاحيات سيد عبد الحفيظ.. موعد انضمام طاهر محمد إلى التدريبات.. راحة سلبية للفريق

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية ، امس الخميس مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:
قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمسئول عن ملف الكرة بالقلعة الحمراء، قرر تقليص صلاحيات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق.
وجه طاهر محمد طاهر نجم الأهلي المنضم حديثا من المقاولون العرب، رسالة لـ جماهير النادي مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده مع الفريق لإسعادهم.
أعلن النادي الأهلي رسميًا، عن ضم طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب، لمدة خمسة مواسم مقبلة، ليصبح طاهر أولى صفقات النادي الأحمر في فترة الانتقالات الصيفية للموسم الجديد.
حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على متابعة مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.
منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة غدا الجمعة من التدريبات، على أن يستأنف الفريق مرانه في الخامسة عصر السبت المقبل ويواصل تحضيره للمرحلة المقبلة.