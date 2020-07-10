البورصة تربح 6.9 مليار جنيه في أسبوع

حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي مكاسب بلغت نحو 9ر6 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 8ر596 مليار جنيه، مقابل 9ر589 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغ نسبته 1.2%.
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 79ر1 فى المائة ليسجل مستوى 02ر10957نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 8ر1 فى المائة ليبلغ مستوى 36ر1477 نقطة ، شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 97ر1 في المائة ليبلغ مستوى 8ر2289 نقطة.