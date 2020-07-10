سهرة طربية في دار الأوبرا بقيادة المايسترو مصطفى حلمي

بدأ دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، نشاطها الفني بسهرة طربية تقام فى الثامنة مساء غد الخميس، على مسرح النافورة الخارجي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمي.

ويحيي السهرة الطريبة نخبة من نجوم الأوبرا هم مي فاروق، أحمد عفت، صابرين النجيلي، ياسر سليمان وعازف الكلارينيت محمد فوزى الذي يشارك لأول مرة وتتضمن باقة مختارة من أهم أعمال الموسيقى العربية التى شكلت جزء من الوجدان الفنى للأمة.





أقام المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتورهشام عزمي، مساء اليوم ندوة تحت عنوان: «التنمر .. هل أصبح ظاهرة اجتماعية»، بقاعة المجلس ضمن الإجراءات الاحترازية المقررة، و يعد اللقاء الاول للمجلس الأعلى للثقافة بعد التوقف منذ شهور.



