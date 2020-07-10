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ليسوا مرضى.. أحمد عكاشة: أغلب المتحرشين مجرمون ويجب معاقبتهم

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:57 ص
الدكتور أحمد عكاشة،
الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية، إن علاج المتحرشين محدود جدا، مشيرا إلى أن 85% من حالات القتل والإغتصاب الذين يقومون بها لا يوجد لديهم مرض نفسي، بل وجود إضطراب في الشخصية.

وأضاف "عكاشة" خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن أى فتاة تتعرض للتهديد من قبل مواقع التواصل الإجتماعى مثل تركيب الصور لها يجب أن لا تخاف من ذلك التهديد والإبلاغ فورا عنهم.

وتابع أن أغلب المتحرشين مجرمون يجب عقابهم وهم ليسوا مرضى يحتاجون لعلاج، لافتا إلى أن الإستعداد فى الشخصية هو من يأتي لتلك الاضطرابات الخاصة بهم.

وأفاد أن هناك فى مصر الآن أشخاص ذوى هشاشة فى الضمير، مشيرا إلى أنه كلما كان الشخص متعلما للآداب والثقافة لكما قلت الجريمة.

وأشار إلى أن المتحرشين من الممكن أن ينشأوا فى بيئة جيدة، ولكن هناك ظروف أخرى تجعله هكذا، مضيفا إلى وجود أماكن تزيد بها معدلات التحرش مثل الشارع والأسواق والمواصلات والشواطئ والمطاعم.
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