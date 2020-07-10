ارتفاع قيم التداول بالبورصة خلال الأسبوع الماضي

أشار التقرير الأسبوعي للبورصة الى ارتفاع قيم التداول خلال الأسبوع الماضي لتبلغ 7ر16مليار جنيه من خلال تداول 660ر2 مليار ورقة منفذة على 243 الف عملية.
يأتي ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 9ر5 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 986مليون ورقة منفذة على 110ألاف عملية خلال الأسبوع السابق عليه.
وأشار الى أن الأسهم استحوذت على 2ر47% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة فيما استحوذت السندات على نحو 80ر52% خلال اسبوع.
وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 8ر73% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب على 6ر21% والعرب على 5ر4% وذلك بعد استبعاد الصفقات.