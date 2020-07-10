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رياضة

النادي المصري: وزير الرياضة وعدنا بحل أزمتنا المالية.. ونريد اللعب فى برج العرب.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:03 ص
محمد الخولي
محمد الخولي
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محمد رشاد
شدد محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري أن ناديه ملتزم بقرار الدولة رغم أننا لسنا مقتنعين بعودة الدوري ولكن نحترم رغبة الدولة.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: لدينا مشاكل مالية والعائق الأساسي الذي سيواجه الأندية خاصة الشعبية هو قلة الموارد، ودعم المحافظة متوقف عني منذ 4 شهور.

تابع: طارق العشري طلب ملعب المصري يكون برج العرب على أساس أنه سيخوض معسكره المغلق في برج العرب، مضيفا: عرضنا على المسئولين اللعب في برج العرب وأشرف صبحي وزير الرياضة وعد بحل مشكلة المصري.

وأوضح أن مشكلة القيد في المصري مازالت قائمة ووصلنا إلى 80% من حل المشكلة مع الفيفا، واقتربنا من حل الأزمة.

وعن فتح باب التبرعات لمساعدة النادي ماليا، قال: فتحنا باب التبرعات أمام محبي المصري وللأسف لم يتبرع أحد ولم يدخل حساب النادي مليم حتى الآن.
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