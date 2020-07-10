أحمد عكاشة: زي المرأة ليس له علاقة بتعرضها للتحرش وذلك مجرد حجة

أكد الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية، أن زى المرأة ليس له علاقة بتعرضها للتحرش، مشيرا إلى أنها تعتبر حجة وليس لها أى قيمة.





وأضاف "عكاشة" خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الست المحتشمة فى لبسها ولابسة جلابية كمان بيتحرشوا بيها"، موضحا أن إحساس المرأة بالدونية وأنها أقل من الرجل هو سبب جميع المشاكل.





وتابع أن أغلب المتحرشين مجرمون يجب عقوبتهم وليسوا مرضى يحتاجون لعلاج، لافتا إلى أن الإستعداد فى الشخصية هو من يأتي لتلك الاضطرابات الخاصة بهم.





وأفاد أن هناك فى مصر الأن أشخاص ذوى هشاشة فى الضمير، مشيرا إلى أنه كلما كان الشخص متعلما للآداب والثقافة لكما قلت الجريمة.





وأشار إلى أن المتحرشين من الممكن أن ينشأوا فى بيئة جيدة، ولكن هناك ظروف أخرى تجعله هكذا، مضيفا إلى وجود أماكن تزيد بها معدلات التحرش مثل الشارع والأسواق والمواصلات والشواطئ والمطاعم.



