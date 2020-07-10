AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد عكاشة: زي المرأة ليس له علاقة بتعرضها للتحرش وذلك مجرد حجة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:28 ص
الدكتور أحمد عكاشة،
الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية
Advertisements
هاجر إبراهيم
أكد الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية، أن زى المرأة ليس له علاقة بتعرضها للتحرش، مشيرا إلى أنها تعتبر حجة وليس لها أى قيمة.

وأضاف "عكاشة" خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الست المحتشمة فى لبسها ولابسة جلابية كمان بيتحرشوا بيها"، موضحا أن إحساس المرأة بالدونية وأنها أقل من الرجل هو سبب جميع المشاكل.

وتابع أن أغلب المتحرشين مجرمون يجب عقوبتهم وليسوا مرضى يحتاجون لعلاج، لافتا إلى أن الإستعداد فى الشخصية هو من يأتي لتلك الاضطرابات الخاصة بهم.

وأفاد أن هناك فى مصر الأن أشخاص ذوى هشاشة فى الضمير، مشيرا إلى أنه كلما كان الشخص متعلما للآداب والثقافة لكما قلت الجريمة.

وأشار إلى أن المتحرشين من الممكن أن ينشأوا فى بيئة جيدة، ولكن هناك ظروف أخرى تجعله هكذا، مضيفا إلى وجود أماكن تزيد بها معدلات التحرش مثل الشارع والأسواق والمواصلات والشواطئ والمطاعم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سرية تامة.. القومي للمرأة يناشد الفتيات التحلي بالشجاعة وتقديم بلاغات ضد المتحرشين

بعد اعتراف للا فضة.. 10 نجمات تعرضن للتحرش الجنسي

بعد ما روت للا فضة تجربتها.. 10 نجمات تعرضن للتحرش الجنسى.. الأولى على علاقة بـ عمرو دياب.. ورانيا يوسف عانت نفسيا.. وفيفى عبده تصفع ممثلا تحسس جسدها

التحرش... قضية رأي عام؟!

لم أشعر بالندم لدقيقة.. هنا الزاهد تكشف آخر مستجدات تعرضها للتحرش.. فيديو

ترشيحاتنا

أغرب جنازة في العالم.. ذهب لدفن والدته فاكتشف وجود جثة سيدة أخرى في النعش

أخبار الفن.. تطورات حالة أحمد عيد الصحية.. أحمد فلوكس يتعرض للسرقة

مهاجما يوسف الشريف..وحيد حامد: البوس في الأفلام حقيقي برضا الطرفين

أمثل طريقة لحفظ القرآن الكريم.. الإفتاء توضح

أهم الأخبار.. هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا.. انحسار وفيات كورونا في مصر..الغندور يعلن عن مفاجأة يقدمها مرتضى منصور لجمهور الزمالك خلال دقائق

الأهلي يقلص صلاحيات سيد عبدالحفيظ الإدارية .. وينقل ملف تجديد اللاعبين لـ أمير توفيق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مينى جيب.. زينة تثير الجدل بملابس جريئة

بعد إجراء فحص كورونا مرتين..سيدة تتلقى خبرا مؤلما رغم سلبية نتائج التحليل

لأصحاب متلازمة التعب المزمن.. 11 سببا للإصابة بالإجهاد