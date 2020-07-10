AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

السعودية توضح خاصية تحصيل رسوم سيارات مجلس التعاون

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:36 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
كشفت هيئة الجمارك السعودية عن كيفية تحصيل الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من دول مجلس  التعاون الخليج وذلك عبر حسابهما الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "

كما ذكرت هيئة الجمارك السعودية أن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية تعتمد على إصدار دولة مجلس التعاون الخليجي. 

ومن المفترض أن رقم الأستحقاق من رقم البيان الإحصائي الصادر وكذلك قيمة الرسوم الجمركية المحصلة على السلعة بالإضافة  إلى رقم البيان الجمركي للدخول إلى المملكة العربية السعودية من الدول المرسلة. 

وأوضحت السعودية آلية التحصيل رسوم سيارات مجلس التعاون يذكر أن جمارك في المملكة العربية السعودية قرار يقتضى بإعفاء السيارات المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة من الرسوم الجمركية. 

كما أن القرار على السيارات التي تأتي إلى المملكة العربية السعودية من دول التعاون الخليجي بشرط أن تحمل في وثائقها رقم استحقاق مطابق وصحيح.

كما تقوم الجمارك بعد ذلك بالتأكد من صحة رقم الاستحقاق والوثائق الخاصة بالسيارة وذلك عبر المنافذ الجمركية البينية مع إنشاء بيان إحصائي مطابق للوثائق الواردة مع السيارة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تأجيل دفع الجمارك السعودية بسبب كورونا.. مدير العمليات يكشف التفاصيل

السعودية تعلن زيادة الجمارك على البيليت وحديد التسليح من 5% لـ 10 و20%

أخبار السعودية اليوم.. مباحثات حول إلغاء موسم الحج بسبب كورونا.. صواريخ إيران ضربت أرامكو.. وعودة النشاط الرياضي بالمملكة 29 شوال

وزارة المالية.. إلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا من أول 2021.. إسعاف القطاع السياحي بـ 3 مليارات جنيه.. وتحصيل 2,3 مليار جنيه بجمارك الدخيلة والسخنة في مايو

إعفاء الوافدين بالمحافظات السياحية من رسوم التأشيرات حتى آخر أكتوبر

الداخلية: تحصيل رسوم تأشيرة الدخول من مواطنى 4 دول بالخليج

ترشيحاتنا

ظهرت بالدبلة.. منى فاروق تثير جدل السوشيال ميديا من جديد حول زواجها

أخبار الرياضة.. نتائج مباريات أوروبا.. ومفاجأة من مرتضى منصور.. وتوقيع طاهر محمد للأهلي رسمياََ

عودة سائحي رحلات جنوب سيناء والبحر الأحمر إلى بلادهم دون أى إصابات بكورونا

أغرب جنازة في العالم.. ذهب لدفن والدته فاكتشف وجود جثة سيدة أخرى في النعش

شاهد.. أول صور لـ طاهر محمد طاهر بـ "فانلة" الأهلي

المالية: تقديم رواتب العاملين يكلف الدولة في اليوم الواحد 6 ملايين جنيه إضافية

AdvertisementS

الأهلي يقلص صلاحيات سيد عبدالحفيظ الإدارية .. وينقل ملف تجديد اللاعبين لـ أمير توفيق

هل الكمامات وحدها كافية للوقاية من فيروس كورونا.. الصحة تجيب

الغندور يعلن عن مفاجأة يقدمها مرتضى منصور لجمهور الزمالك خلال دقائق

تفاصيل الحالة الصحية للفنان أحمد عيد

قانونية "الرياضة" تدرس شكوى الأهلي ضد الزمالك بسبب لافتة نادي القرن

قتلته بـ 3 طعنات.. أول صورة لـ زوج الفنانة عبير بيبرس

اغتصبني.. فتاة تروي مأساتها مع شاب قبل زفافها بأسبوعين.. ووالدتها تنهار على الهواء

بمناسبة قرب عيد الأضحى.. المالية تعلن تقديم موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن 3 أشهر بدءأً من يوليو

ظهرت بالدبلة.. منى فاروق تثير جدل السوشيال ميديا من جديد حول زواجها

20 حالة تراجع.. انحسار وفيات كورونا في مصر

توني أوليفيرا: مشكلة سيد عبد الحفيظ في "دماغه".. وثابت البطل كان إداريا عظيما

أخبار الزمالك | مفاجأة من مرتضى منصور لجمهور النادي على الهواء .. تعليق شيكابالا على لقب القرن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إجراء فحص كورونا مرتين..سيدة تتلقى خبرا مؤلما رغم سلبية نتائج التحليل

لأصحاب متلازمة التعب المزمن.. 11 سببا للإصابة بالإجهاد

خبير ملكي يتهم الأمير هاري بالإساءة لجدته الملكة إليزابيث والتقليل من إنجازاتها