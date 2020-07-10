السعودية توضح خاصية تحصيل رسوم سيارات مجلس التعاون

كشفت هيئة الجمارك السعودية عن كيفية تحصيل الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من دول مجلس التعاون الخليج وذلك عبر حسابهما الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر "



كما ذكرت هيئة الجمارك السعودية أن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية تعتمد على إصدار دولة مجلس التعاون الخليجي.



ومن المفترض أن رقم الأستحقاق من رقم البيان الإحصائي الصادر وكذلك قيمة الرسوم الجمركية المحصلة على السلعة بالإضافة إلى رقم البيان الجمركي للدخول إلى المملكة العربية السعودية من الدول المرسلة.



وأوضحت السعودية آلية التحصيل رسوم سيارات مجلس التعاون يذكر أن جمارك في المملكة العربية السعودية قرار يقتضى بإعفاء السيارات المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى المملكة من الرسوم الجمركية.



كما أن القرار على السيارات التي تأتي إلى المملكة العربية السعودية من دول التعاون الخليجي بشرط أن تحمل في وثائقها رقم استحقاق مطابق وصحيح.



كما تقوم الجمارك بعد ذلك بالتأكد من صحة رقم الاستحقاق والوثائق الخاصة بالسيارة وذلك عبر المنافذ الجمركية البينية مع إنشاء بيان إحصائي مطابق للوثائق الواردة مع السيارة.

