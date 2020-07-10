الغباشي: 67 مليار دولار قيمة التمويل القطري لـ«أردوغان» لتخريب سوريا وليبيا.. فيديو

قال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن الطائرات التي دمرت منظومة الدفاع التركية في ليبيا، كان لديها أجهزة إعاقة وشوشرة.

وأضاف "الغباشي" خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم،:" الطائرات قامت بإفشال أعمال رادارات هوك للدفاع الجوي، وبالتالي تمكنت من ضربها بشكل عمودي، وهو ما أدى لمقتل قيادات كبيرة في الجيش التركي".





وتابع:" تكلفة منظومة الدفاع التركية في ليبيا مرتفعة جدا، والشعب التركي هو من دفع ثمنها، بالإضافة إلى التمويل الذي يحصل عليه من قطر".