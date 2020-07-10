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منوعات

عين القاهرة.. أحدث مشروع سياحي عالمي بمصر

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
بناء على توجيهات رئيس الجمهورية "عبد الفتاح السيسي" وتماشيا مع اتجاهات الدولة لتنشيط السياحة، قرر القائمون على مشروع " عين القاهرة" إطلاقه قريبا في مصر ليصبح بذلك أحدث مشروع سياحي عالمي ويعد إحدى أيقونات القاهرة ورمز حضاري يتيح مشاهدة بانورامية فريدة للمدينة. 

وتعد العين عجلة سياحية موجودة في أغلب المدن الهامة في العالم ويبلغ ارتفاعها 50 مترا و يمكن للشخص ركوبها لمشاهدة معالم المدينة لمسافة 40 كيلو مترا والتمتع بالمناظر الجميلة أثناء دورانها حول محورها و رؤية كل المعالم البارزة المحيطة حولها. 


ومن المزمع وضع عين القاهرة بالقرب من أحد المعالم السياحية الأثرية الكبري بمصر بالتعاون مع وزارة السياحة، ويوجد بهذه العجلة 32 كابينة صغيرة يمكنها أن تحمل 15 ألف زائر يوميا.

وتستهدف عين القاهرة ربط المرح مع التعلم الثقافي في متنزه بموقع استراتيجي بالمدينة ، كما ستقام منطقة ترفيهية كاملة حولها.

وتستهدف عين القاهرة المساهمة في التنمية الثقافية والسياحية بمصر ، كنقطة ربط ومرجع سياحي ، ليصبح سمة مميزة للمدينة علي المستوي العالمي.

وهناك بالفعل العديد من الأمثلة التي أثبتت نجاحها الكبير لهذة العجلة بمدن كثيرة منها لندن وباريس ولاس فيجاس وسنغافورة.

ويعزي هذا النجاح بسبب تصميمها الذي يمزج بين الترفيه والتعلم لكل الاعمار خاصة الأطفال والطلاب والمتقاعدين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
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