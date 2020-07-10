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اقتصاد

تعرف على خدمات موقع دعم مصر الجديدة للتعديل على بطاقات التموين

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:02 م
صدى البلد
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محمد صبيح


قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي، ممثلة في مركز نظم المعلومات بالعمل على تحديث خدمات وزارة التموين والتوسع في ميكنتها.

يأتي ذلك في إطار توجيها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة التموين بالتوسع في ميكنة منظومة التموين للمساهمة في تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة.


وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الوزارة قامت بتنفيذ استراتيجية كبيرة لميكنة الخدمات المقدمة للمواطن على بطاقه الدعم، وذلك في إطار التحول الرقمي الشامل للدولة.

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