أحمد عكاشة: أغلب المتحرشين مجرمون وليسوا مرضى

قال الدكتور أحمد عكاشة ، أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية، إن المتحرش شخصية سيكوباتية ولا يحترم قيم وتقاليد المجتمع، مشيرا إلى أن حركة "أنا كمان" العالمية هى من أجل فضح المتحرشين وعدم الخوف من فصح المرأة عن ذلك.





وأضاف "عكاشة" خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، انه لا يوجد إنسان على وعي وعلى نوع من القيم الأخلاقية يقوم بهذا الفعل، موضحا أن شخصية المتحرش يكون فيها قادر على فعل أى شئ دون أى ندم أو إحساس بالذنب.





وتابع أن أغلب المتحرشين مجرمون يجب عقوبتهم وليسوا مرضى يحتاجون لعلاج، لافتا إلى أن الإستعداد فى الشخصية هو من يأتي لتلك الاضطرابات الخاصة بهم.





وأفاد أن هناك فى مصر الأن أشخاص ذوى هشاشة فى الضمير، مشيرا إلى أنه كلما كان الشخص متعلما للآداب والثقافة لكما قلت الجريمة.





وأشار إلى أن المتحرشين من الممكن أن ينشأوا فى بيئة جيدة، ولكن هناك ظروف أخرى تجعله هكذا، مضيفا إلى وجود أماكن تزيد بها معدلات التحرش مثل الشارع والأسواق والمواصلات والشواطئ والمطاعم.