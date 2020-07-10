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مرأة

في الصيف.. كيف يدوم العطر لفترة أطول

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:34 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
معظم الناس يحبون العطور ، ولديهم القليل من العطور المفضلة التي يملؤها من وقت لآخر. لكنهم يشكون أيضًا عندما يفقد العطر قوته ، خاصة في الحرارة الشديدة ، أو حتى خلاف ذلك. يمكن أن يحدث ذلك لعدة أسباب ، أحدها جودة العطر. ولكن بخلاف ذلك ، قد يكون ذلك بسبب عدم ارتدائه بشكل صحيح ، أو تطبيقه على النحو الأمثل.

على هذا النحو ، إليك بعض الاختراقات السهلة والمثيرة للاهتمام. استخدمها لجعل ارتداء العطور تجربة ممتعة.

* يرفض معظم الناس العطر عندما يشعرون أنه لا ينبعث منه رائحة كافية. لكنهم يخطئون عندما يفركون السائل على معصمهم بدلًا من رميه. يجب وضع القليل من العطر على الرسغ ثم شمه لفهمه وتقديره. في المرة القادمة ، حاول القيام بذلك وستشعر بالفرق.


* بالإضافة إلى ذلك ، قبل الرش ، ضعي القليل من الفازلين على البشرة للاستمتاع بأقصى قدر من الفوائد.

* اعرف دائما متى يتم الرش. من الناحية المثالية ، يجب عليك القيام بذلك مباشرة بعد خروجك من الحمام. قبل ارتداء ملابس العمل ، رش العطر على الرسغ ومنطقة الرقبة واستمتع بالرائحة.

* يمكنك أيضًا استخدام البخاخات غير الكحولية على الشعر. ولكن ، بدلًا من وضع العطر مباشرة على الشعر ، قم برش القليل منه على فرشاة الشعر ، ثم استخدمه لتنظيف أقفالك وفك تشابكها برفق. ستكون تجربة دائمة ، وستكون جيدًا للذهاب لبقية اليوم.

العناية بالشعر

* إذا كنت تغادر المنزل ولكنك لا تريد أن تحمل الزجاجة معك ، فقم برشها على قطعة قطن ، أو كرة قطنية ثم قم بتخزينها في كيس صغير. احمل الحقيبة في حقيبتك ، أو حقيبتك ، وكلما شعرت برغبة في إجراء لمسة سريعة ، أخرج محتوياتها وضعها على الرقبة وبالقرب من الترقوة.
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