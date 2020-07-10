الجيش الليبي: تركيا تعيد حساباتها والحرب ستكون معركة تكسير عظام.. ولا يوجد ما يسمى قوات الوفاق وما تبقى مرتزقة

العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي:

تركيا تعيد حساباتها والحرب ستكون معركة تكسير عظام

لا يوجد ما يسمى قوات الوفاق.. وما تبقى مليشيات ومرتزقة وأتراك

تركيا تواصل إرسال الإمدادات العسكرية والمرتزقة لليبيا من أجل دعم حكومة الوفاق





قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي أن العسكريين الموجودين بحكومة السراج هم مجموعات بسيطة لا يمكن ان يعول عليها مؤكدا انها بقايا ميليشيات مرتزقة في سوريا.





وأضاف المحجوب خلال حوار لفضائية الغد ، أن تركيا تواصل إرسال الإمدادات العسكرية والمرتزقة وذلك من أجل دعم حكومة الوفاق في ليبيا .





وتابع مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي أن هناك مواقع متخصصة في حركة الطيران ترصد وصول طائرتي شحن عسكرية تركية بالقرب من طرابلس مؤكدا أن قوات حكومة الوفاق تتمركز على مسافة 25 كيلو متر غرب مدينة سرت الليبية .





وأشارالعميد خالد المحجوب أن الرئاسة التركية وأردوغان قد أكدوا ان قاعدة الجفرة باتت هدفا عسكريا للقوات التركية مؤكدا أن منظومة الدفاع الجوي التركية المنتشرة في قاعدة الوطية تعرضت لقصف جوي شمال غربي ليبيا.





وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي أن قوات الوفاق تتمركز في مناطق مفرق النخلة و الوشكة لتفادي المدفعية الثقيلة للجيش الليبي مشيرا إلى ـأن مدينة سرت أصبحت خط تماس بين الجيش الليبي وحكومة الوفاق





وشدد مدير إدارة التوجيه المعنوي بـ الجيش الليبي، على أنه لا يوجد ما يسمى بقوات الوفاق وما تبقى مجرد مليشيات مسلحة وعصابات خلقها تنظيم الإخوان .





وأضاف المحجوب ، :" ليبيا بها مرتزقة من سوريا وضباط أتراك وأسلحة تركية"، وتابع :" يبدو أن تركيا تحاول تصعيد الأمور من أجل المواجهة المباشرة وتركيا لا يهمها أمر المرتزقة ".





وقال:" تركيا تسير في خط تحقيق أكبر استفادة اقتصادية ممكنة، وتركيا ترسل الاسلحة بكم كبير إلى ليبيا".





ولفت المحجوب:" تركيا شعرت بأنها لم تحقق شيئا في سيطرتها على المنطقة الغربية لانها لا يوجد فيها ما تنشده ولا يوجد في المنطقة الغربية ثروات نفطية "، مضيفا:" منطقة الهلال النفطي هي منطقة ثروات النفط ويسيطر عليها الجيش الوطني الليبي".





وأكد أن تركيا بدأت تعيد حساباتها في ليبيا وأي حرب مقبلة ستكون معركة تكسير عظام.





وأضاف، أنه لا يوجد شئ اسمه قوات الوفاق وإنما هي بقايا ميليشيات ومرتزقة من سوريا، وأشار إلى أن المرتزقة والقوات التركية تقوم بحماية حكومة الوفاق التى لا تمتلك قوات نظامية.



