فايز عريبي: وزير الرياضة وفر معسكرا مغلقا لفريق طنطا ببرج العرب بعد تحسن مصابي كورونا

كشف فايز عريبي رئيس مجلس إدارة نادي طنطا، عن أن الأمور تتحسن في ناديه بشأن المصابين بفيروس كورونا، مشيرا الى أن فريقه يستعد بقوة لعودة الدوري.





وقال عريبي رئيس نادي طنطا ،في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: كان الله في عون الدكتور أشرف صبحي على رغبة الأندية في التدعيم وأشكره على معسكر طنطا الذي وافق على توفيره للفريق في برج العرب.





وتابع رئيس نادي طنطا: لم نكن نستطيع اقامة معسكر مغلق لولا دعم الدكتور أشرف صبحي، مشددا على أنهم نجحوا في توفير كل الإمكانيات للاعبين والكرة في ملعبهم وملعب الجهاز الفني.





وأردف : النتائج في الدور الأول لم تكن على المستوى الذي نأمله ولكن العروض كانت طيبة في المباريات.