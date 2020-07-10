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رياضة

نادي السنبلاوين يدعو «الخماسية» لعقد اجتماعات مع أندية الدقهلية في المنصورة.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:58 ص
عبد السلام الصيد،
عبد السلام الصيد، أمين صندوق نادي السنبلاوين،
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حسن العمدة
طالب عبد السلام الصيد، أمين صندوق نادي السنبلاوين، من أعضاء اللجنة الخماسية التي تدير شئون كرة القدم بشكل مؤقت أن تذهب إلي أندية الأقاليم لتلبية جميع أمورهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب على اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة أن تعقد اجتماعا مع كل ناد في مختلف محافظات الجمهورية لمعرفة مطالبهم وتلبيتها.

وتابع أنه يدعو اللجنة الخماسية لعقد اجتماع مع أندية الدقهلية في المنصورة، موضحا أنه حتى الآن لا يعرف هل ستعود مسابقات القسم الثاني والثالث أم لا حتى الآن.

يذكر أن الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم عقد اجتماعات ممثلا عن الجبلاية مع أندية القسم الثالث بوسط الصعيد.

وحضر الاجتماع الذي جرى بكلية التربية الرياضية بأسيوط، شرف دسوقي رئيس نادي البداري، وأحمد سعد نائب رئيس نادي القومية، وعبدالكريم فرغلي رئيس نادي أسمنت أسيوط، وأحمد حسين رئيس نادي الوليدية بأسيوط، وعماد فتحي رئيس نادي شباب الخارجة، وعصام عصمت حافظ رئيس نادي أهلي المنشأة، والدكتور حاتم فتح الله رئيس نادي المراغة، وياسر حسين رئيس نادي أخميم، وسيد نور رئيس نادي ملوي، وحسن حلمي رئيس نادي بني مزار، وعصام عصمت حسن رئيس نادي ناصر الفكرية، ومحمد سعيد رئيس نادي مكة المكرمة بجرجا.

ودار الاجتماع حول مقترحات تعديل لائحة النظام الأساسي، وتطوير المسابقات، وحرص نائب رئيس اللجنة الخماسية على الاستماع لوجهة نظر ممثلي الأندية لنقلها للجنة الخماسية، لدراستها ووضعها بعين الاعتبار.
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