نادي السنبلاوين يدعو «الخماسية» لعقد اجتماعات مع أندية الدقهلية في المنصورة.. فيديو

طالب عبد السلام الصيد، أمين صندوق نادي السنبلاوين، من أعضاء اللجنة الخماسية التي تدير شئون كرة القدم بشكل مؤقت أن تذهب إلي أندية الأقاليم لتلبية جميع أمورهم.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجب على اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة أن تعقد اجتماعا مع كل ناد في مختلف محافظات الجمهورية لمعرفة مطالبهم وتلبيتها.





وتابع أنه يدعو اللجنة الخماسية لعقد اجتماع مع أندية الدقهلية في المنصورة، موضحا أنه حتى الآن لا يعرف هل ستعود مسابقات القسم الثاني والثالث أم لا حتى الآن.



