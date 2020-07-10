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مرأة

ماتخافش على مناعتك .. تناول عشبة الليمون في نظامك الغذائي

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
يريد الجميع أن يحافظوا على صحتهم ويعززوا مناعتهم. على هذا النحو ، هم دائمًا يبحثون عن أنظمة غذائية أنظف ومعززات مناعة متوفرة بشكل طبيعي. وقد شدد هذا الوباء، أكثر من أي شيء آخر ، على أهمية وجود جهاز مناعة جيد. إذا لم تهتم كثيرًا بنظامك الغذائي، فهذا هو الوقت الذي يمكنك فيه إجراء بعض التغييرات. إليك أحد العناصر الغذائية المثيرة للاهتمام التي يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي والبقاء في اللون الوردي من الصحة: ​​عشبة الليمون.

يتم استخدام أوراقه وزيته لصنع الدواء. يتم استخدامه كعنصر مشترك في الطعام التايلاندي، في الغالب. يمكن استخدامه لصنع الحساء ، في اليخنات النباتية، وكذلك في المستحضرات غير النباتية. يستخدم عشبة الليمون أيضًا كمنكه ، وغالبًا ما تستخدم في شاي الأعشاب.

* يعتقد أنه يجعل الهضم أفضل. يمكنك تناوله في الشاي ، كما ذكرنا سابقًا ، ويمكن أن يخفف من تقلصات المعدة الناتجة عن اضطراب المعدة.

* عشبة الليمون لها بعض الخصائص المضادة للأكسدة حسب دراسة نشرت في مجلة الزراعة وكيمياء الغذاء. يمكن لهذه المواد المضادة للأكسدة أن تساعد في محاربة الجذور الحرة في الجسم.

* وإذا كنت تتطلع إلى إنقاص الوزن بطريقة فعالة وصحية ، فعليك التفكير في عشبة الليمون. يعتقد أنه يحفز معدل التمثيل الغذائي في الجسم ، ويمكن أن يكون بمثابة مدر طبيعي للبول. عن طريق طرد السموم من الجسم على شكل بول ، يمكن أن يساعد في كمية صحية من فقدان الوزن.


* عشبة الليمون لها بعض الخصائص المضادة للميكروبات ، والتي يمكن أن تحميك من الالتهابات الفموية وتعالجها. في الواقع ، أظهرت بعض الدراسات التي أجريت في الماضي أنها قادرة على محاربة البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان. هذا بالإضافة إلى نظافة الفم الأساسية التي يجب عليك الاحتفاظ بها على أي حال ، مثل تنظيف الأسنان مرتين في اليوم والخيط.

كما هو الحال مع كل شيء ، يمكن أن يؤدي الاستهلاك الزائد إلى نتائج عكسية. أيضا ، من المستحسن أن تتحقق مع اختصاصي التغذية الخاص بك أولا ، قبل إجراء أي إضافات لنظامك الغذائي. الأهم من ذلك ، تناول الطعام الصحي والبقاء في أمان
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