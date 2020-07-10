AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رمزي صالح: الزمالك فاوضني بعد العودة من السودان.. والحضري ترك فراغا فى حراسة المرمى باعتزاله

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:23 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد رشاد
كشف رمزي صالح حارس مرمى الأهلي السابق كواليس حضوره مباراة اعتزال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، قائلا: حضرت مباراة اعتزال محمود الخطيب في استاد القاهرة وفاكر كلمة ألف شكر ألف شكر.

وقال في تصريحات لبرنامج "ملعب اون تايم" على قناة أون تايم سبورتس 1: الأجواء قبل ديربي السودان صعبة وانت رايح مباراة المريخ والهلال كأنك رايح تحرر فلسطين ، كاشفا أنه غضب من حسام البدري بعد علمي بتفاوضه مع عصام الحضري لجلبه للمريخ وقلتله انا مش جاي السودان عشان اقعد احتياطي ورحلت عن المرخ بعد التعاقد مع الحضري.

أردف: الزمالك فاوضني بعد العودة من السودان وجلست مع عبد الله جورج وسمير عبد التواب ولكن في النهاية اخترت الانتقال لسموحة.

تابع: فيه لعيبة كتير بيضيعوا تاريخهم في كلمة وحسام عاشور في 16 سنة ما شفتلوش صورة ولما طلع عمل مشكلة وهو غلط ولكن أتمنى يكون فيه تعاطف مع تاريخه.

شدد: عماد متعب وحازم امام لا يختلف عليهم أهلاوي أو زملكاوي لأن تصريحاتهم متزنة ولكن وصلنا لمرحلة صعبة من التعصب وحرام الكرة المصرية توصل للتعصب ده.

أشار: عصام الحضري عمل أزمة في حراسة المرمى في مصر لأن أي حارس بيجي بعده بيتقارن بيه
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد ناجي: التعامل مع عصام الحضري صعب وسهل

كان قالب وشه.. أحمد ناجي: هددت عصام الحضري بالترحيل من روسيا في كأس العالم .. فيديو

المهدي سليمان: حارس المنتخب دائما من الأهلي أو الزمالك.. وأحمد ناجي لم يجرؤ على التغيير.. فيديو

طارق سليمان: الحضري لا يصلح لتدريب حراس مرمى الأهلي.. فيديو

عودة عصام الحضري للملاعب بـ مكالمة هاتفية.. أحمد ناجي يكشف الحقيقة

أحمد ناجي يتغزل في عصام الحضري ويكشف حقيقة تأثر الأهلي برحيله

ترشيحاتنا

كلاكيت تاني مرة.. إيهاب فهمى ينشر صورة جديدة بصحبة زوجته

أول تعليق من السلطات الإيرانية على انفجار غرب طهران

نتابع السد بالأقمار الصناعية..الري: لو أصرت إثيوبيا على تشددها سيكون من الصعب التوصل إلى اتفاق

تعرف على مخطط الأهلي للتعاقد مع يوسف أوباما.. فيديو

الصحة: تسجيل 950 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و53 وفاة

يطرد ممثلا بسبب رفضه التحرش.. وحيد حامد: الصدفة سبب اضحك الصورة تطلع حلوة

AdvertisementS

قانونية "الرياضة" تدرس شكوى الأهلي ضد الزمالك بسبب لافتة نادي القرن

الغندور يعلن عن مفاجأة يقدمها مرتضى منصور لجمهور الزمالك خلال دقائق

الأهلي يقلص صلاحيات سيد عبدالحفيظ الإدارية .. وينقل ملف تجديد اللاعبين لـ أمير توفيق

خالد مرتجي ينشر صورته ضاحكا بعد تسجيل لقب نادي القرن لـ الزمالك بوزارة التموين

مرتضى منصور: سجلت علامة باسم الزمالك كنادي القرن فى وزارة التموين

في بيان رسمي.. الكاف يحسم مصير تصفيات أمم أفريقيا وكأس العالم

توني أوليفيرا: مشكلة سيد عبد الحفيظ في "دماغه".. وثابت البطل كان إداريا عظيما

أخبار الزمالك | مفاجأة من مرتضى منصور لجمهور النادي على الهواء .. تعليق شيكابالا على لقب القرن

بسبب طاهر محمد.. الأهلي يفسد فرحة احتفال الزمالك | تفاصيل

صعب يفهموا الوزن النسبي.. نبيل الحلفاوي يعلق على احتفال الزمالك بـ"نادي القرن الافريقي"

تعرف على مخطط الأهلي للتعاقد مع يوسف أوباما.. فيديو

الزمالك ينجح في التعاقد مع قائد منتخب مصر لشباب اليد لمدة 4 مواسم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مينى جيب.. زينة تثير الجدل بملابس جريئة

بعد إجراء فحص كورونا مرتين..سيدة تتلقى خبرا مؤلما رغم سلبية نتائج التحليل

لأصحاب متلازمة التعب المزمن.. 11 سببا للإصابة بالإجهاد