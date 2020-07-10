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محافظات

صحة الوادي الجديد: توقيع الكشف الطبي على مرشح واحد على مدار يومين

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:11 ص
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية الصحة بمحافظةالوادي الجديد، عن بدء توقيع الكشف الطبي لطالبي الترشح لمجلس الشيوخ، والتي تتضمن إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء  واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات، وذلك من خلال التحليل بالمعمل المشترك التابع للمديرية، وبالتنسيق مع المجلس الطبي (القومسيون) ولم يتقدم لتوقيع الكشف الطبي عليه سوى مرشح واحد فقط على مدى اليومين الماضيين.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في بيان صحفي، تخصيص (مستشفى الخارجة العام، ومستشفى الداخلة العام) للكشف الطبي على المرشحين لمجلس الشيوخ ويجرى ذلك كله من 9 صباحا حتى 7 مساءً من كل يوم، وذلك مقابل سداد التكلفة الفعلية التي قررتها وزارة الصحة 2850 جنيهًا، على أن يكون سداد الرسوم المقررة بمديرية الصحة بالوادي الجديد.

وأضاف محروس، أنه جارى تنفيذ تعليمات الوزارة فيما يتعلق بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لمجلس الشيوخ، والتي تعتبر شرطًا أساسيًا وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، إمكانية الترشح لذلك الاستحقاق الديمقراطي، وأنه يتم باستمرار الاجتماع بكافة الأطراف المعنية لمناقشة ألية العمل، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاع اللواء الزملوط "بشكل لحظي" بكل المستجدات في هذا الشأن بجانب مستجدات الملف الصحي في كافة المناحي.

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