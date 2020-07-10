أشجان نبيل: أردوغان يتسم بالغباء السياسي والمجتمع التركي مشتعل

قالت الدكتورة أشجان نبيل الكاتبة والباحثة في الشأن السياسي، إن المجتمع الدولي يمارس الخناق على أردوغان بالضغط العسكري و الاقتصادي والدبلوماسي والسياسي، لافتا أن مصر مستمرة في عرض فرص الحل السياسي لإخراج الإرهابي التركي من ليبيا.





وتابعت خلال حوارها مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أردوغان يتسم بالغباء السياسي ، لافتتا أن المجتمع التركي الداخلي مشتعل ولن يستطيع السيطرة عليه أكثر من ذلك ومحاولة التعتيم على ما يجري لن تفلح.





أضافت، هناك حركة اعتقالات واسعة تنفذها السلطة ضد ضباط الجيش والشرطة، مضيفة أن أردوغان أفلس وغير قادر على دفع الأموال للمليشيات التي تستخدمها في ضرب المنطقة للسيطرة عليها.



