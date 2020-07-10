تعليقا على أغاني المهرجانات..على حميدة: كلامها متدني وليها وقتها.. فيديو

تحدث الفنان على حميدة ، صاحب أغنية لولاكي، عن المهرجانات الشعبية، قائلا إن هذا النوع لها وقت معين للإستماع إليها مثل الأفراح، متابعا "لكن كلامها متدني خالص".





وأضاف "حميدة" خلال حواره عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه لا يوجد لحن بأغانى المهرجانات الشعبية، موضحا أنه ليس لها هوية او لحن فني لذلك يصعب تقينها.





وتابع: "دورها أنها رتم وبتعمل هيصة بس للناس"، مضيفا إلى أنه ليس لديها أى لحن فنى أو جسد ولا يوجد شئ يقيمها، مضيفا أن أصحاب المهرجانات الشعبية ليست لهم أصوات، قائلا: "بس مش عايزيين نعمم فيه حسن شاكوش صوته حلو".





وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنان علي حميدة الذي اشتهر في منتصف الثمانينيات بأغنية (لولاكي) والتي قام بتلحينها الفنان حميد الشاعري، حيث جاءت طلته، مختلفة عما اشتهر به في تلك الفترة، فقد تغيب لفترة من الزمان حتى عاد للظهور عام 2014.

وتوجه للسينما للقيام ببطولة فيلم سينمائى له بعنوان "لولاكي" عام 1994 نسبة للنجاح الذى حققته هذه الأغنية الأمر الذى دفع شركة الإنتاج لصناعة هذا الفيلم، وكذلك له فيلم آخر بعنوان مولد نجم 1991.

واختفى الفنان علي حميدة، تدريجيا عن الأنظار ثم عاد فى سنة 2000. وغنى تتر البداية والنهاية لمسلسل "نسمة ونصيب" مسلسل سيت كوم عام 2009 كما ظهر كضيف شرف فى المسلسل.



