AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعليقا على أغاني المهرجانات..على حميدة: كلامها متدني وليها وقتها.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 02:31 ص
الفنان على حميدة
الفنان على حميدة
Advertisements
هاجر إبراهيم
تحدث الفنان على حميدة ، صاحب أغنية لولاكي، عن المهرجانات الشعبية، قائلا إن هذا النوع لها وقت معين للإستماع إليها مثل الأفراح، متابعا "لكن كلامها متدني خالص".

وأضاف "حميدة" خلال حواره عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه لا يوجد لحن بأغانى المهرجانات الشعبية، موضحا أنه ليس لها هوية او لحن فني لذلك يصعب تقينها.

وتابع: "دورها أنها رتم وبتعمل هيصة بس للناس"، مضيفا إلى أنه ليس لديها أى لحن فنى أو جسد ولا يوجد شئ يقيمها، مضيفا أن أصحاب المهرجانات الشعبية ليست لهم أصوات، قائلا: "بس مش عايزيين نعمم فيه حسن شاكوش صوته حلو".

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورة نادرة للفنان علي حميدة الذي اشتهر في منتصف الثمانينيات بأغنية (لولاكي) والتي قام بتلحينها الفنان حميد الشاعري، حيث جاءت طلته، مختلفة عما اشتهر به في تلك الفترة، فقد تغيب لفترة من الزمان حتى عاد للظهور عام 2014.

وتوجه للسينما للقيام ببطولة فيلم سينمائى له بعنوان "لولاكي" عام 1994 نسبة للنجاح الذى حققته هذه الأغنية الأمر الذى دفع شركة الإنتاج لصناعة هذا الفيلم، وكذلك له فيلم آخر بعنوان مولد نجم 1991. 

واختفى الفنان علي حميدة، تدريجيا عن الأنظار ثم عاد فى سنة 2000. وغنى تتر البداية والنهاية لمسلسل "نسمة ونصيب" مسلسل سيت كوم عام 2009 كما ظهر كضيف شرف فى المسلسل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في عيد ميلاد علي حميدة.. معلومات لا تعرفها عنه

في عيد ميلاده.. شاهد كيف غير الزمان الفنان علي حميدة صاحب «لولاكي»

سمير صبري: أنا ضد أغانى المهرجانات والمؤلفين بيكتبوا كلام بذيء.. فيديو

بالفيديو والصور.. حلمي بكر يشيد بصوت ياسر عدوية في برنامج "هندية"

ترشيحاتنا

طارق شوقي يتحدث عن ما حققته مصر في التعليم أثناء وباء كورونا بندوة إلكترونية للبنك الدولي

الزمالك ينجح في التعاقد مع قائد منتخب مصر لشباب اليد لمدة 4 مواسم

أغرب جنازة في العالم.. ذهب لدفن والدته فاكتشف وجود جثة سيدة أخرى في النعش

مهاجما يوسف الشريف..وحيد حامد: البوس في الأفلام حقيقي برضا الطرفين

قتلت زوجها بـ 3 طعنات.. آخر ظهور للفنانة عبير بيبرس قبل دخولها الحبس

اغتصبني.. فتاة تروي مأساتها مع شاب قبل زفافها بأسبوعين.. ووالدتها تنهار على الهواء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مينى جيب.. زينة تثير الجدل بملابس جريئة

بعد إجراء فحص كورونا مرتين..سيدة تتلقى خبرا مؤلما رغم سلبية نتائج التحليل

لأصحاب متلازمة التعب المزمن.. 11 سببا للإصابة بالإجهاد