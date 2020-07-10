كيف أصبحت أقنعة الوجه إكسسوارات الموضة

أقنعة الوجه ليست فقط "طبيعية" جديدة ولكنها تتحول أيضًا إلى أكسسوارات الموضة، بصرف النظر عن فتح فرص العمل لشبكات الصرف الصحي المنزلية ، فإن العلامات التجارية الفاخرة تستفيد أيضًا من طلبها المتزايد من خلال صنع أقنعة الوجه باهظة الثمن. من مطبوعات مختلفة إلى الألوان والتصاميم ، هناك الآن مجموعة من أقنعة المصممين المتاحة لتلبية ذوق المرء.





يقوم بعض المصممين أيضًا بإضافة أقنعة الوجه إلى مجموعات المدرج الخاصة بهم. تبيع Collina Strada أقنعة مطبوعة ، مربوطة بأقواس ، بسعر 100 دولار أمريكي (7498 روبية). تنتج Proenza Schouler ، وهي علامة تجارية فاخرة نسائية أخرى ، أقنعة من مزيج الحرير والحرير الفسكوز وطبعة القماش القطني المصنوعة من النايلون والقطن. أيضًا ، تبيع Prabal Gurung أقنعة مصنوعة من قماش الجاكار الزهري بسعر 55 دولارًا أمريكيًا (4124 روبية).





وفقًا لتقرير صادر عن شركة كوارتز ، يبدو أن الكثير من شركات الأزياء الفاخرة هذه قد قامت بعدد محدود من الأقنعة وهي تتبرع ببعض أو جميع عائدات المبيعات إلى جهود الإغاثة COVID-19 أو أسباب أخرى.





كما اجتذبت تغطية الوجه من Off-White ، وهي شركة من قبل فيرجيل أبلوه ، المدير الإبداعي للرجال في Louis Vuitton ، الكثير من الاهتمام. تم اعتبار قناع 95 دولارًا أمريكيًا (7125 روبية) مطبوعًا بأسهم متقاطعة قطرية مؤخرًا أكثر منتجات الرجال سخونة في الربع من خلال محرك بحث الأزياء Lyst. ومع ذلك ، يقوم Off-White بعمل أقنعة الوجه المضادة للتلوث لبعض الوقت ، ويقال أنه باعها في الغالب للعملاء في آسيا، كشفت Lyst أن مغني الراب مثل Travis Scott و Future يرتدون أقنعة Off-White منذ عام 2016.





الأقنعة هي أيضًا فئة متنامية في سوق بيع أحذية رياضية وعصرية تسمى StockX. أفادت كوارتز أن مبيعات القناع تضاعفت ثلاث مرات ، مقترنة بارتفاع الأسعار ، خلال إغلاق الفيروس التاجي.





تظهر الأقنعة التي تنتجها Off-White وعلامة تجارية للملابس الجاهزة تسمى A Bathing Ape باعتبارها الأكثر شعبية.





وقال أينهورن إن شركة "ستوك إكس" تبيع حوالي 200 وحدة من أقنعة الوجه شهريًا بقناع أبيض عاجي واحد مع خطوط قطرية بالأبيض والأسود ، ترتفع من حوالي 80 قبل الإغلاق. قناع سمك القرش WGM من Bape هو بائع أعلى آخر ، مع حوالي 40 عملية بيع في الشهر ومتوسط ​​سعر إعادة البيع 124 دولارًا أمريكيًا (9295 روبية) حتى كتابة هذه السطور ، علاوة كبيرة على سعر التجزئة البالغ 40 دولارًا أمريكيًا (2،998 روبية)