AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

كيف أصبحت أقنعة الوجه إكسسوارات الموضة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
أقنعة الوجه ليست فقط "طبيعية" جديدة ولكنها تتحول أيضًا إلى أكسسوارات الموضة، بصرف النظر عن فتح فرص العمل لشبكات الصرف الصحي المنزلية ، فإن العلامات التجارية الفاخرة تستفيد أيضًا من طلبها المتزايد من خلال صنع أقنعة الوجه باهظة الثمن. من مطبوعات مختلفة إلى الألوان والتصاميم ، هناك الآن مجموعة من أقنعة المصممين المتاحة لتلبية ذوق المرء.

يقوم بعض المصممين أيضًا بإضافة أقنعة الوجه إلى مجموعات المدرج الخاصة بهم. تبيع Collina Strada أقنعة مطبوعة ، مربوطة بأقواس ، بسعر 100 دولار أمريكي (7498 روبية). تنتج Proenza Schouler ، وهي علامة تجارية فاخرة نسائية أخرى ، أقنعة من مزيج الحرير والحرير الفسكوز وطبعة القماش القطني المصنوعة من النايلون والقطن. أيضًا ، تبيع Prabal Gurung أقنعة مصنوعة من قماش الجاكار الزهري بسعر 55 دولارًا أمريكيًا (4124 روبية).

وفقًا لتقرير صادر عن شركة كوارتز ، يبدو أن الكثير من شركات الأزياء الفاخرة هذه قد قامت بعدد محدود من الأقنعة وهي تتبرع ببعض أو جميع عائدات المبيعات إلى جهود الإغاثة COVID-19 أو أسباب أخرى.

كما اجتذبت تغطية الوجه من Off-White ، وهي شركة من قبل فيرجيل أبلوه ، المدير الإبداعي للرجال في Louis Vuitton ، الكثير من الاهتمام. تم اعتبار قناع 95 دولارًا أمريكيًا (7125 روبية) مطبوعًا بأسهم متقاطعة قطرية مؤخرًا أكثر منتجات الرجال سخونة في الربع من خلال محرك بحث الأزياء Lyst. ومع ذلك ، يقوم Off-White بعمل أقنعة الوجه المضادة للتلوث لبعض الوقت ، ويقال أنه باعها في الغالب للعملاء في آسيا، كشفت Lyst أن مغني الراب مثل Travis Scott و Future يرتدون أقنعة Off-White منذ عام 2016.

الأقنعة هي أيضًا فئة متنامية في سوق بيع أحذية رياضية وعصرية تسمى StockX. أفادت كوارتز أن مبيعات القناع تضاعفت ثلاث مرات ، مقترنة بارتفاع الأسعار ، خلال إغلاق الفيروس التاجي.

تظهر الأقنعة التي تنتجها Off-White وعلامة تجارية للملابس الجاهزة تسمى A Bathing Ape باعتبارها الأكثر شعبية.

وقال أينهورن إن شركة "ستوك إكس" تبيع حوالي 200 وحدة من أقنعة الوجه شهريًا بقناع أبيض عاجي واحد مع خطوط قطرية بالأبيض والأسود ، ترتفع من حوالي 80 قبل الإغلاق. قناع سمك القرش WGM من Bape هو بائع أعلى آخر ، مع حوالي 40 عملية بيع في الشهر ومتوسط ​​سعر إعادة البيع 124 دولارًا أمريكيًا (9295 روبية) حتى كتابة هذه السطور ، علاوة كبيرة على سعر التجزئة البالغ 40 دولارًا أمريكيًا (2،998 روبية)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من ياسمين صبري ل أمينة خليل .. أسعار إطلالات المشاهير في أول أسبوع من رمضان

فيراري تفتح متحفيها فى إيطاليا وسط إجراءات صحية مشددة

لمحبي الأناقة.. شركة أزياء إيطالية تبدأ تصنيع كمامات شفافة.. شاهد

الموضة في زمن الكورونا.. أغرب أشكال الكمامات حول العالم.. صور

نشرة المرأة والصحة.. 50% من مصابي كورونا لا تظهر عليهم أعراض.. وآخر تقاليع الموضة فى عصر الفيروس

شاهد.. مصممة أمريكية تصنع كمامات إبداعية للمحجبات .. صور

ترشيحاتنا

خاص.. مصادر لـ"صدى البلد": عرض أياكس للتعاقد مع نجم الدراويش يصل الإسماعيلى خلال أيام

الزمالك ينجح في التعاقد مع قائد منتخب مصر لشباب اليد لمدة 4 مواسم

بعد المناورات العسكرية.. ناجي شهود: لن نتهاون فى الدفاع عن أراضينا

توني أوليفيرا: مشكلة سيد عبد الحفيظ في "دماغه".. وثابت البطل كان إداريا عظيما

لأول مرة .. شيكابالا يعلق على قضية نادي القرن .. شاهد

الأرصاد:استمرار الطقس حار رطب على البلاد غدا.. والقاهرة تسجل 35 درجة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرض كاني ويست .. التوتر يسيطر على كيم كارداشيان بسبب زوجها.. صور

لأصحاب متلازمة التعب المزمن.. 11 سببا للإصابة بالإجهاد

بـ مينى جيب.. زينة تثير الجدل بملابس جريئة