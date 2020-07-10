أخبار التوك شو.. الري: رفع تقرير نهائي عن مفاوضات سد النهضة إلى رئيس الاتحاد الأفريقي 13 يوليو والمستشار الطبى لمجلس الوزراء: رئيس الحكومة فخور بأمانة سائق التوك توك

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو ونستعرض أهم هذه الأخبار:















قال محمد إبراهيم المتحدث باسم وزارة المالية، إن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح جيدا وتقديم كافة الدعم لكل القطاعات، مؤكدا أنه يتم تلبية جميع مطالب القطاع الصحي من أموال لمواجهة كورونا .





قال "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر" أن كل العاملين بالدولة لديهم كروت بنكية يستطيعوا من خلالها صرف مرتباتهم من خلال ماكينات الصرف الآلي.













أعلن محمد ابراهيم المتحدث بأسم وزارة المالية، عن تقديم موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن 3 أشهر بدءأً من يوليو بمناسبة قرب عيد الأضحى.





وقال "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر" أن تقديم رواتب العاملين يكلف الدولة في اليوم الواحد 6 ملايين جنيه إضافية.













قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي،أن تركيا بدأت تعيد حساباتها في ليبيا وأي حرب مقبلة ستكون معركة تكسير عظام.





















وأضاف المحجوب، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الغد"، أنه لا يوجد شئ اسمه قوات الوفاق وإنما هي بقايا ميليشيات ومرتزقة من سوريا.

















قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجى، إنه لو أكثر من عنصر في الجيش شاركوا في تدريب يسمى "مناورة عسكرية"، وحينما تكون بالذخيرة الحية، فهذا يعنى أن كل شيء محسوب بشكل دقيق للغاية، والهدف منها، رسالتان، الأولى لمن يهمه الأمر، أن مصر لديها جيش قوى وقادر، ورسالة للشعب المصرى، اطمئن لديك جيش قوى ومحترم وقادر أن يؤمن استثماراتك، وقادر على تحقيق الأمن القومى وأنت مرتاح.









وتابع خلال برنامج "المصرى أفندى" على قناة القاهرة والناس، أن ما حدث ليس مناورة عادية، لأن العناصر قامت بمهاجمة عناصر مرتزقة، وجيشنا دائما ما يحارب جيشا نظاميا، ولكن المختلف فى هذه المناورة، هو التدرب على مواجهة المرتزقة، فإحدى المهام التدريبية، القيام بأعمال هجوم للقضاء على العناصر المرتزقة، بالتعاون مع القوات الجوية.





تعليم النواب: تلقينا شكاوى من أولياء أمور بسبب زيادة مصروفات المدارس الخاصة

قالت ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إنها تلقت شكاوى من أولياء الأمور من زيادة مصروفات بعض المدارس الخاصة في العام الدراسي الجديد.

وأضافت ماجدة نصر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي ": "قريبا سوف ندعو مسؤولي الوزارة عن المدارس الخاصة وأصحاب المدارس الخاصة لمناقشة هذا الأمر".











قال الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لمجلس الوزراء، إن رئيس الحكومة فخور بالعمل الذى قام به سائق "التوكتوك"، الأمين، لافتًا إلى أنه قدم إلى مقر المجلس اليوم، وقام الدكتور أحمد حنفى باصطحابه إلى مستشفى الحلمية العسكرى، وتم فحص قدميه التى تعرضت لحروق شديدة قبل ذلك.





وأضاف "المصرى "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن السائق الأمين الآن محجوز فى جناح الحروق بمستشفى الحلمية العسكرى، وتم عمل التحاليل الطبية والكشف الطبى اللازم له من أجل بدء رحلة العلاج، وتابع:"رئيس الوزراء وجه بمتابعة الحالة الطبية للسائق الأمين الذي أعاد مشغولات ذهبية إلى مالكها بالدقهلية".





محمد الغباشي: تركيا تدفع بداعش إلى سوريا لتحقيق أطماع أردوغان

قال اللواء محمد الغباشي مساعد رئيس حزب حماة الوطن والخبير الاستراتيجي، إن تركيا تدعم تنظيم داعش الإرهابي وتدفع بهم إلى الأراضي السورية لتحقيق أطماع أردوغان.

وتابع خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"،:" التخوف الأوروبي من الارهاب التركي ظهر منذ اسبوعين فقط".



لم يلتزموا بالكمامات.. طبيب يكشف أسباب الزيادة الضخمة في أعداد إصابات كورونا في أمريكا

قال الدكتور زياد مطر أستشاري أمراض الرئة والصدر مستشفيات أورلاندو هيلث بأمريكا، إنه خلال الفترة الأخيرة هناك تزايد كبير في أرقام المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف مطر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "،: "المواطنون في أمريكا تجمعوا بشكل كبير في المطاعم والملاهي الليلية وكان هناك تكدسات داخل تلك المطاعم".



الري: رفع تقرير نهائي عن مفاوضات سد النهضة إلى رئيس الاتحاد الأفريقي 13 يوليو

قال محمد السباعى، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الرى والموارد المائية، إنه فى يوم 13 يوليو الجاري سيتم رفع تقرير نهائي عن مفاوضات سد النهضة إلى جنوب أفريقيا رئيس الإتحاد الإفريقي الحالى، يتضمن نقاط الإتفاق أو الإختلاف.

وأضاف " السباعى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه من المفترض ان يتضمن التقرير المرحلى الذى طالبت به جنوب أفريقيا من الدول الثلاث ماحدث فى مفاوضات سد النهضة، ويرفق به تقرير سرد الوقائع.



