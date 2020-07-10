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توك شو

وحيد حامد: الإخوان والسلفيون سبب انتشار التحرش

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:36 ص
وحيد حامد
وحيد حامد
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عبد الخالق صلاح
قال الكاتب وحيد حامد، أنه استبدل ممثل في  مسلسل الجماعة رفض أن يؤدي دور متحرش في اتوبيس؛ قائلا: "مفيش حاجة اسمها أعمل ده وما اعملش ده".

وأضاف حامد خلال لقائه مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: "الفن بشكل مطلق يعتمد على الحرية والتعبير بشكل صادق فمثلا إذا عملت مشهد في حمام سباحة لابد أن يلبس الممثلون مايوه وإذا لبسوا جلاليب تكون الصورة أكثر إثارة والشكل يكون ملفت بشكل أكبر".

وأكد حامد، أنه تم غزو واحتلال العقليات بالفكر الوهابى المتشدد وهذا الفكر تتخلص منه السعودية ولكنه مسك فينا وتبت ولابد أن يعود الناس لطبيعتهم، موضحا  أنه لم يسمع عن قضية التحرش في شبابه ولكن الآن الوضع مختلف.

والتقي حامد باللوم على جماعة الإخوان والسلفيين معتبرهم أصل البلاء الإخوان لأنهم مارسوا كل الشرور لانهم حرموا بعض الأشياء على الناس وتعاون معهم السلفيون.
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